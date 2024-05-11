Як змінилася ситуація на Харківському напрямку за добу — карти DeepState

Російські військрві. Фото: росЗМІ

Військові сили Росії намагаються наступати на півночі Харківської області. На лінії фронту утворилися дві ''сірі зони''.

Про це повідомило видання РБК-Україна у суботу, 11 травня.

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Згідно з останніми повідомленнями, "сірі зони" у прикордонних районах Харківської області зазнали невеликого зростання. Станом на ранок 11 травня, сервіс DeepState відзначив дві такі зони на півночі області. Одна з них розташована на північ від міста Харкова, поблизу сіл Красне та Стрілеча, займаючи площу у 52,5 кв. км. Інша знаходиться на схід від цієї точки, на північ від міста Вовчанськ біля села Плетенівка, з площею 26,5 кв. км.

Мапа військових дій станом на 10.05.2024. Фото: скриншот

У порівнянні з попереднім днем, розміри "сірих зон" зросли на 17 та 20 кв. км відповідно.

Мапа військових дій станом на 10.05.2024. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська в п'ятницю, 10 травня, розпочали новий наступ на Харківську область, захопивши чотири населені пункти. Однак у Білому домі не очікують від росіян серйозних просувань.

Раніше в ISW заявили, що російські військові дії уздовж кордону в Харківській області, ймовірно, спрямовані на залучення та утримання українських сил у цьому регіоні. Це може сприяти російському просуванню в інші частини східної України.