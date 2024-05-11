Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Як змінилася ситуація на Харківському напрямку за добу — карти DeepState arrow

Як змінилася ситуація на Харківському напрямку за добу — карти DeepState

11 травня 2024 11:35
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Як змінилася ситуація на Харківському напрямку за добу — карти DeepState
Російські військрві. Фото: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Військові сили Росії намагаються наступати на півночі Харківської області. На лінії фронту утворилися дві ''сірі зони''.

Про це повідомило видання РБК-Україна у суботу, 11 травня.

Читайте також:

Ситуація на Харківському напрямку

Згідно з останніми повідомленнями, "сірі зони" у прикордонних районах Харківської області зазнали невеликого зростання. Станом на ранок 11 травня, сервіс DeepState відзначив дві такі зони на півночі області. Одна з них розташована на північ від міста Харкова, поблизу сіл Красне та Стрілеча, займаючи площу у 52,5 кв. км. Інша знаходиться на схід від цієї точки, на північ від міста Вовчанськ біля села Плетенівка, з площею 26,5 кв. км.

Мапа військових дій станом на 10.05.2024
Мапа військових дій станом на 10.05.2024. Фото: скриншот

У порівнянні з попереднім днем, розміри "сірих зон" зросли на 17 та 20 кв. км відповідно.

Мапа військових дій станом на 11.05.2024. Фото: скриншот
Мапа військових дій станом на 10.05.2024. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські війська в п'ятницю, 10 травня, розпочали новий наступ на Харківську область, захопивши чотири населені пункти. Однак у Білому домі не очікують від росіян серйозних просувань.

Раніше в ISW заявили, що російські військові дії уздовж кордону в Харківській області, ймовірно, спрямовані на залучення та утримання українських сил у цьому регіоні. Це може сприяти російському просуванню в інші частини східної України.

росія
війна
російські війська
Україна
Харківська область
окупанти
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина