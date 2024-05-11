Как изменилась ситуация в Харьковском направлении за сутки — карты DeepState
Военные силы России пытаются наступать на севере Харьковской области. На линии фронта образовались две ''серые зоны''.
Об этом сообщило издание РБК-Украина в субботу, 11 мая.
Ситуация на Харьковском направлении
Согласно последним сообщениям, "серые зоны" в приграничных районах Харьковской области испытали небольшой рост. По состоянию на утро 11 мая, сервис DeepState отметил две подобные зоны на севере области. Одна из них расположена к северу от города Харькова, вблизи деревень Красное и Стрелеча, занимая площадь в 52,5 кв. км. Другая находится к востоку от этой точки, к северу от города Волчанск возле села Плетеновка, площадью 26,5 кв. км.
По сравнению с предыдущим днем размеры "серых зон" выросли на 17 и 20 кв. км соответственно.
Напомним, российские войска в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковскую область, захватив четыре населенных пункта. Однако в Белом доме не ожидают от россиян серьезных продвижений.
Ранее в ISW заявили, что российские военные действия вдоль границы в Харьковской области предположительно направлены на привлечение и удержание украинских сил в этом регионе. Это может способствовать российскому продвижению в другие части восточной Украины.
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