Какая дезинформация массово распространяется на оккупированных территориях, — ЦПД
Российские пропагандисты не останавливаются фантазировать и распространять новые фейки. Центр противодействия дезинформации рассказал о новых манипуляционных кампаниях на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Манипуляции российских пропагандистов
Сегодня, 11 мая, центр противодействия дезинформации проинформировали о новых манипуляционных фейках, которые распространяются на временно оккупированных территориях:
- Запорожская область. Под предлогом эвакуации россияне продолжают массово грабить прифронтовые населенные пункты. Также людям, вывезенным из Токмака в Бердянск, запрещают возвращаться домой якобы для их безопасности.
- Донецкая область. Немецкая газета Junge Welt опубликовала материал с российской пропагандой, где речь идет о "восстановлении Мариуполя" и "фашистском "Азове", в публикации не упоминается ни об уничтожении Россией города, ни о массовых убийствах.
- Луганская область. Российские пропагандисты продолжают снимать патриотические сюжеты с оккупированного Лисичанска. В частности, о том, что "освобожденное" население вроде бы готово жить без благ цивилизации, главное — "в России"
- Херсонская область. Пророссийский канал "Таврия" опубликовал заявление гауляйтера в сальдо, обещающее жителям ТОТ три языка. Так в информационное поле вбрасывают тезисы о якобы плюрализме и отсутствии давления на украинцев.
Напомним, что в четверг, 11 мая, центр противодействия дезинформации опроверг манипуляции и дезинформацию от РФ. Они касаются Украины и выражения западных СМИ.
Россияне распространяют фейковую информацию о якобы ликвидации украинских командующих. Речь идет о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, командующем восточной группировкой войск Александре Сырском и командующем Сил территориальной обороны ВСУ Игоре Танцуре.