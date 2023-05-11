Какая дезинформация массово распространяется на оккупированных территориях, — ЦПД

Фейковые новости в интернете. Фото: Rawpixel

Российские пропагандисты не останавливаются фантазировать и распространять новые фейки. Центр противодействия дезинформации рассказал о новых манипуляционных кампаниях на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

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Манипуляции российских пропагандистов

Сегодня, 11 мая, центр противодействия дезинформации проинформировали о новых манипуляционных фейках, которые распространяются на временно оккупированных территориях:

Запорожская область. Под предлогом эвакуации россияне продолжают массово грабить прифронтовые населенные пункты. Также людям, вывезенным из Токмака в Бердянск, запрещают возвращаться домой якобы для их безопасности.

Донецкая область. Немецкая газета Junge Welt опубликовала материал с российской пропагандой, где речь идет о "восстановлении Мариуполя" и "фашистском "Азове", в публикации не упоминается ни об уничтожении Россией города, ни о массовых убийствах.

Луганская область. Российские пропагандисты продолжают снимать патриотические сюжеты с оккупированного Лисичанска. В частности, о том, что "освобожденное" население вроде бы готово жить без благ цивилизации, главное — "в России"

Херсонская область. Пророссийский канал "Таврия" опубликовал заявление гауляйтера в сальдо, обещающее жителям ТОТ три языка. Так в информационное поле вбрасывают тезисы о якобы плюрализме и отсутствии давления на украинцев.

Напомним, что в четверг, 11 мая, центр противодействия дезинформации опроверг манипуляции и дезинформацию от РФ. Они касаются Украины и выражения западных СМИ.

Россияне распространяют фейковую информацию о якобы ликвидации украинских командующих. Речь идет о главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном, командующем восточной группировкой войск Александре Сырском и командующем Сил территориальной обороны ВСУ Игоре Танцуре.