Яка ситуація в Бахмуті: Сирський та Юсов розповіли про бої в місті

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та представник ГУР МО України Андрій Юсов. Фото: колаж Новини.LIVE

Оборонна операція українських захисників в Бахмуті триває. Попри те, що ЗСУ зараз контролюють незначну частину міста, значення її оборони не втрачає своєї актуальності.

Про це розповіли Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський та представник ГУР МО України Андрій Юсов.

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Юсов зазначив, що оборонна операція українських захисників у місті-фортеці триває.

"Так, для України це вартує великих зусиль, героїчних зусиль наших оборонців, але факт того, що ворог змушений перекидати додаткові резерви, для того, щоб продовжувати операцію по Бахмуту, свідчить в цілому про провали їхніх наступальних дій", — сказав він.

Він зауважив, що всі найкращі підготовлені резерви російської армії вже були використані під час повномасштабного вторгнення.

Своєю чергою Олександр Сирський наголосив, що попри те, що ЗСУ зараз контролюють незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться.

"Ми продовжуємо просуватись по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаємося до взяття міста у тактичне оточення. Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги", — сказав Командувач сухопутних військ.

Нагадаємо, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вкотре заявив про нібито перемогу в Бахмуті 20 травня та оголосив вихід "вагнерівців".

"Вагнерівці" регулярно брешуть про повне захоплення Бахмута. Але ситуація у місті справді критична, українські війська ведуть важкі бої в районі "Літак".

Попри це, Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові досі залишаються у Бахмуті. Російським окупантам не вдалося повністю захопити місто в Донецькій області.