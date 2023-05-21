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Какая ситуация в Бахмуте: Сырский и Юсов рассказали о боях в городе

21 мая 2023 19:26
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Какая ситуация в Бахмуте: Сырский и Юсов рассказали о боях в городе
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов. Фото: коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Оборонительная операция украинских защитников в Бахмуте продолжается. Несмотря на то, что ВСУ сейчас контролируют незначительную часть города, значение ее обороны не теряет своей актуальности.

Об этом рассказали Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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Юсов отметил, что оборонная операция украинских защитников в городе-крепости продолжается.

"Да, для Украины это стоит больших усилий, героических усилий наших защитников, но факт того, что враг вынужден опрокидывать дополнительные резервы, для того чтобы продолжать операцию по Бахмуту, свидетельствует в целом о провалах их наступательных действий", — сказал он.

Он отметил, что все наилучшие подготовленные резервы российской армии уже были использованы при полномасштабном вторжении.

В свою очередь Александр Сырский подчеркнул, что, несмотря на то, что ВСУ сейчас контролируют незначительную часть Бахмута, значение ее обороны не теряет своей актуальности. Это дает нам возможность входа в город в случае изменения обстановки. А это обязательно произойдет.

"Мы продолжаем продвигаться по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаемся к взятию города в тактическую обстановку. Благодаря этому мы сможем контролировать все высотные здания, занятые, врагом и постепенно их уничтожать. Это лишает врага контроля за подступами к городу и дает нам определенные тактические преимущества", — сказал Командующий сухопутными войсками.

Напомним, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в очередной раз заявил о якобы победе в Бахмуте 20 мая и объявил выход "вагнеровцев".

"Вагнеровцы" регулярно врут о полном захвате Бахмута. Но ситуация в городе действительно критична, украинские войска ведут тяжелые бои в районе "Самолет".

Тем не менее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные до сих пор остаются в Бахмуте. Российским оккупантам не удалось полностью захватить город в Донецкой области.

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