Выезд мужчин за границу — какие документы должны иметь военнообязанные

Пограничница проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ

Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября, поэтому в этот период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и в дальнейшем не будут иметь право на пересечение границы. В то же время есть категории украинцев мужского пола, которые могут выезжать из Украины, для этого необходимо иметь определенный перечень документов.

Новини.LIVE рассказывает, кто из военнообязанных имеет право на выезд за границу и какие документы для этого нужны.

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Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57, которые предусматривают право пересечения государственной границы Украины военнообязанными лицами только по отдельным документально подтвержденным основаниям, письма и информационные уведомления Администрации Госпогранслужбы.

Какие документы нужны военнообязанным мужчинам для пересечения границы — список

Обязательны для любого гражданина два документа:

внутренний паспорт (паспорт гражданина Украины);

загранпаспорт.

Далее военнообязанным следует иметь документы, подтверждающие их принадлежность к группе выезжающих (справка об установлении инвалидности, документы по ТЦК и СП и т.п.).

Какие документы необходимо иметь мужчинам с инвалидностью:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

или пенсионное удостоверение;

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

Какие документы должны быть у человека, забронированного на период всеобщей мобилизации:

удостоверение об отсрочке от призыва (бронь);

Командировочные документы (без них выезд не возможен).

Какие документы должен показать пограничникам многодетный отец:

свидетельство о рождении всех детей;

удостоверение родителей многодетной семьи.

Какие документы должны быть у мужчины, самостоятельно воспитывающего ребенка:

свидетельство о смерти супруга (жены);

свидетельство о рождении всех детей.

Какие документы необходимо иметь опекунам, приемным родителям и т.п., на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет:

документ, подтверждающий усыновление, попечительство, попечительство;

письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или областной военной администрации.

Какие документы должны быть у военнообязанного, имеющего жену среди лиц с инвалидностью:

документ, подтверждающий инвалидность;

документ, подтверждающий родственные связи.

Военнообязанный мужчина предъявляет документы на границе. Фото: ГНСУ

Какие две категории военнообязанных мужчин должны иметь военный билет

У мужчин от 18 до 60 лет, исключенных из военного учета на основании решения ВЛК, должны быть следующие документы:

военный билет (или временное удостоверение военнообязанного);

результаты прохождения военно-врачебной комиссии с проставленной отметкой об исключении из военного учета по состоянию здоровья со ссылкой соответствующий пункт приказа.

Также мужчины, которых ВЛК сочла временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев), должны иметь:

военный билет (или временное удостоверение военнообязанного), в котором указаны результаты прохождения ВЛК;

заключение медицинской комиссии о признании человека временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев. Через 6 месяцев такой гражданин Украины обязан снова пройти ВЛК.

Для остальных категорий военнообязанных, выезжающих за границу, ни военного билета, ни справки от военно-лечебной комиссии не требуется.

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