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Какие документы должны быть у военнообязанного при выезде за границу: список

23 августа 2023 14:16
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор
Выезд мужчин за границу — какие документы должны иметь военнообязанные
Пограничница проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ
68bbb4f8-7258-438b-fecb-fd3cce5eba00 - Семён Дрозд
Семён Дрозд
Редактор

Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября, поэтому в этот период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и в дальнейшем не будут иметь право на пересечение границы. В то же время есть категории украинцев мужского пола, которые могут выезжать из Украины, для этого необходимо иметь определенный перечень документов.

Новини.LIVE рассказывает, кто из военнообязанных имеет право на выезд за границу и какие документы для этого нужны.

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Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57, которые предусматривают право пересечения государственной границы Украины военнообязанными лицами только по отдельным документально подтвержденным основаниям, письма и информационные уведомления Администрации Госпогранслужбы.

Какие документы нужны военнообязанным мужчинам для пересечения границы — список

Обязательны для любого гражданина два документа:

  • внутренний паспорт (паспорт гражданина Украины);
  • загранпаспорт.

Далее военнообязанным следует иметь документы, подтверждающие их принадлежность к группе выезжающих (справка об установлении инвалидности, документы по ТЦК и СП и т.п.).

Какие документы необходимо иметь мужчинам с инвалидностью:

  • удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
  • или пенсионное удостоверение;
  • или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

Какие документы должны быть у человека, забронированного на период всеобщей мобилизации:

  • удостоверение об отсрочке от призыва (бронь);
  • Командировочные документы (без них выезд не возможен).

Какие документы должен показать пограничникам многодетный отец:

  • свидетельство о рождении всех детей;
  • удостоверение родителей многодетной семьи.

Какие документы должны быть у мужчины, самостоятельно воспитывающего ребенка:

  • свидетельство о смерти супруга (жены);
  • свидетельство о рождении всех детей.

Какие документы необходимо иметь опекунам, приемным родителям и т.п., на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет:

  • документ, подтверждающий усыновление, попечительство, попечительство;
  • письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или областной военной администрации.

Какие документы должны быть у военнообязанного, имеющего жену среди лиц с инвалидностью:

  • документ, подтверждающий инвалидность;
  • документ, подтверждающий родственные связи.

 

Какие документы нужны военнообязанным мужчинам для пересечения границы — список
Военнообязанный мужчина предъявляет документы на границе. Фото: ГНСУ

Какие две категории военнообязанных мужчин должны иметь военный билет

У мужчин от 18 до 60 лет, исключенных из военного учета на основании решения ВЛК, должны быть следующие документы:

  • военный билет (или временное удостоверение военнообязанного);
  • результаты прохождения военно-врачебной комиссии с проставленной отметкой об исключении из военного учета по состоянию здоровья со ссылкой соответствующий пункт приказа.

Также мужчины, которых ВЛК сочла временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев), должны иметь:

  • военный билет (или временное удостоверение военнообязанного), в котором указаны результаты прохождения ВЛК;
  • заключение медицинской комиссии о признании человека временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев. Через 6 месяцев такой гражданин Украины обязан снова пройти ВЛК.

Для остальных категорий военнообязанных, выезжающих за границу, ни военного билета, ни справки от военно-лечебной комиссии не требуется.

Раньше мы писали, как уехать за границу мужчинам-родственникам погибших военных, какие документы необходимо иметь с собой обязательно.

Напомним, мы рассказывали, имеют ли право военнообязанные мужчины уехать за границу на лечение во время войны.

Также мы сообщали, в каких случаях украинские мужчины могут оспорить отказ пограничников на выезд за границу.

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