Выезд мужчин за границу — какие документы должны иметь военнообязанные

Какие документы должны быть у военнообязанного при выезде за границу: список
Военное положение и общую мобилизацию в Украине продлили до 15 ноября, поэтому в этот период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет и в дальнейшем не будут иметь право на пересечение границы. В то же время есть категории украинцев мужского пола, которые могут выезжать из Украины, для этого необходимо иметь определенный перечень документов.
Новини.LIVE рассказывает, кто из военнообязанных имеет право на выезд за границу и какие документы для этого нужны.
Выезд мужчин за границу — что говорит украинское законодательство
Правила пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденные постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 № 57, которые предусматривают право пересечения государственной границы Украины военнообязанными лицами только по отдельным документально подтвержденным основаниям, письма и информационные уведомления Администрации Госпогранслужбы.
Какие документы нужны военнообязанным мужчинам для пересечения границы — список
Обязательны для любого гражданина два документа:
- внутренний паспорт (паспорт гражданина Украины);
- загранпаспорт.
Далее военнообязанным следует иметь документы, подтверждающие их принадлежность к группе выезжающих (справка об установлении инвалидности, документы по ТЦК и СП и т.п.).
Какие документы необходимо иметь мужчинам с инвалидностью:
- удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;
- или пенсионное удостоверение;
- или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.
Какие документы должны быть у человека, забронированного на период всеобщей мобилизации:
- удостоверение об отсрочке от призыва (бронь);
- Командировочные документы (без них выезд не возможен).
Какие документы должен показать пограничникам многодетный отец:
- свидетельство о рождении всех детей;
- удостоверение родителей многодетной семьи.
Какие документы должны быть у мужчины, самостоятельно воспитывающего ребенка:
- свидетельство о смерти супруга (жены);
- свидетельство о рождении всех детей.
Какие документы необходимо иметь опекунам, приемным родителям и т.п., на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет:
- документ, подтверждающий усыновление, попечительство, попечительство;
- письменное согласование службы по делам детей по месту обращения или областной военной администрации.
Какие документы должны быть у военнообязанного, имеющего жену среди лиц с инвалидностью:
- документ, подтверждающий инвалидность;
- документ, подтверждающий родственные связи.
Какие две категории военнообязанных мужчин должны иметь военный билет
У мужчин от 18 до 60 лет, исключенных из военного учета на основании решения ВЛК, должны быть следующие документы:
- военный билет (или временное удостоверение военнообязанного);
- результаты прохождения военно-врачебной комиссии с проставленной отметкой об исключении из военного учета по состоянию здоровья со ссылкой соответствующий пункт приказа.
Также мужчины, которых ВЛК сочла временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев), должны иметь:
- военный билет (или временное удостоверение военнообязанного), в котором указаны результаты прохождения ВЛК;
- заключение медицинской комиссии о признании человека временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья сроком до шести месяцев. Через 6 месяцев такой гражданин Украины обязан снова пройти ВЛК.
Для остальных категорий военнообязанных, выезжающих за границу, ни военного билета, ни справки от военно-лечебной комиссии не требуется.
Раньше мы писали, как уехать за границу мужчинам-родственникам погибших военных, какие документы необходимо иметь с собой обязательно.
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