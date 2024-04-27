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Какие населенные пункты Россия стремится захватить в Украине — заявление группировки войск Хортица

27 апреля 2024 05:56
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Какие территории хочет захватить Россия в Украине
Вооруженные российские оккупанты. Фото иллюстративное: ALEXANDER NEMENOV/AFP/East News
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Российские войска пытаются взять Часов Яр Донецкой области в оперативное окружение. И бросают все силы, чтобы прорвать оборону вблизи Бахмута.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

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Россия безуспешно штурмует Андреевку и Клещеевку

Военные РФ не оставляют попыток оккупировать село Ивановское и окрестности села Богдановка на Бахмутском направлении. По словам Волошина, враг активно, но безуспешно штурмует эти два населенных пункта, чтобы зайти в Часов Яр.

Также противник пытается прорвать оборону украинских войск западнее Бахмута, чтобы впоследствии выйти к каналу Северский Донец – Донбасс.

Как отметил спикер "Хортицы", российские солдаты стремятся выровнять линию обороны и линию боевого столкновения, поэтому дополнительно штурмуют Андреевку и Клещеевку.

"В районе Клещеевки было замечено некоторое увеличение личного состава вражеской армии", — сказал Волошин.

Напомним, 25 апреля бывший командир полка "Азов" Максим Жорин поделился результатами работы группы "Люмьер" 2-го механизированного батальона. На опубликованных кадрах видно, как украинские военные уничтожают российских оккупантов.

Также мы писали, что по мнению аналитиков Института изучения войны, российские войска, вероятно, будут продолжать добиваться тактических успехов в направлении Часового Яра, но эти успехи вряд ли перерастут в значительное в оперативном плане вторжение.

война
российские войска
Донецкая область
оккупанты
Часов Яр

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