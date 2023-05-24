Які наслідки матиме операція на Бєлгородщині для РФ: думка аналітиків Reuters

Добровольці під час операції у Бєлгородській області. Фото: росЗМІ

Аналітики військової сфери припускають, що успішна дія у Бєлгородській області може стимулювати Москву перекинути війська з лінії фронту. У цей час Київ розробляє велику контрнаступну операцію.

Про це повідомляє Reuters.

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Реакція українців

Фахівці додають, що, попри заперечення участі з боку Києва, це є найзначнішим нападом на Росію з української території з моменту початку масштабного вторгнення Росії, і він, швидше за все, погодився з українськими військовими.

"Україна намагається привернути увагу Росії, створюючи загрози з різних напрямків, щоб послабити оборону. Росіянам доводиться відправляти додаткові сили", — коментує ситуацію аналітик Королівського інституту військових досліджень Ніл Мелвін.

Згідно зі звітом, ситуація складається далеко від основного фокуса бойових дій, приблизно за 160 км від фронту у північній частині Харківської області.

"Росіянам доведеться реагувати на цей виклик, вводячи війська в цей район, а потім тримати велику кількість сил уздовж усього кордону, навіть якщо українці обирають інший маршрут", — каже Мелвін.

Представник з питань зв'язку з громадськістю політичного спрямування Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, представник з питань зв'язку з громадськістю політичного спрямування Легіону "Свобода Росії" повідомив Reuters у Києві, що не в змозі розкрити кількість військових, залучених до операції, але зазначив, що загальна чисельність легіону становить чотири батальйони.

"Це початкові щаблі до нашої головної місії — повалення режиму Путіна через використання військової могутності. Більше ніяких варіантів неможливо", — зазначив він.

Нагадаємо, що у понеділок, 22 травня, на територію Бєлгородської області Росії увійшли добровольці, при цьому були виявлені сліди присутності українців. Проте чиновники спростовують звинувачення Кремля.

Перетин бойовим підрозділом спротиву "Свобода Росії" державного кордону Російської Федерації в Бєлгородській області та проведення ним дій атакуючого характеру стали повною несподіванкою для ворога. А українська сторона завдяки цьому набула чергового бойового досвіду.

Російським військам, імовірно, вдалося відтіснити антипутінські збройні формування до кордону з Україною. Можливо, вони були навіть змушені перейти кордон і повернутися на українську територію.