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Які наслідки матиме операція на Бєлгородщині для РФ: думка аналітиків Reuters

24 травня 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Які наслідки матиме операція на Бєлгородщині для РФ: думка аналітиків Reuters
Добровольці під час операції у Бєлгородській області. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Аналітики військової сфери припускають, що успішна дія у Бєлгородській області може стимулювати Москву перекинути війська з лінії фронту. У цей час Київ розробляє велику контрнаступну операцію.

Про це повідомляє Reuters.

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Реакція українців

Фахівці додають, що, попри заперечення участі з боку Києва, це є найзначнішим нападом на Росію з української території з моменту початку масштабного вторгнення Росії, і він, швидше за все, погодився з українськими військовими.

"Україна намагається привернути увагу Росії, створюючи загрози з різних напрямків, щоб послабити оборону. Росіянам доводиться відправляти додаткові сили", — коментує ситуацію аналітик Королівського інституту військових досліджень Ніл Мелвін.

Згідно зі звітом, ситуація складається далеко від основного фокуса бойових дій, приблизно за 160 км від фронту у північній частині Харківської області.

"Росіянам доведеться реагувати на цей виклик, вводячи війська в цей район, а потім тримати велику кількість сил уздовж усього кордону, навіть якщо українці обирають інший маршрут", — каже Мелвін.

Представник з питань зв'язку з громадськістю політичного спрямування Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський, представник з питань зв'язку з громадськістю політичного спрямування Легіону "Свобода Росії" повідомив Reuters у Києві, що не в змозі розкрити кількість військових, залучених до операції, але зазначив, що загальна чисельність легіону становить чотири батальйони.

"Це початкові щаблі до нашої головної місії повалення режиму Путіна через використання військової могутності. Більше ніяких варіантів неможливо", — зазначив він.

Нагадаємо, що у понеділок, 22 травня, на територію Бєлгородської області Росії увійшли добровольці, при цьому були виявлені сліди присутності українців. Проте чиновники спростовують звинувачення Кремля.

Перетин бойовим підрозділом спротиву "Свобода Росії" державного кордону Російської Федерації в Бєлгородській області та проведення ним дій атакуючого характеру стали повною несподіванкою для ворога. А українська сторона завдяки цьому набула чергового бойового досвіду.

Російським військам, імовірно, вдалося відтіснити антипутінські збройні формування до кордону з Україною. Можливо, вони були навіть змушені перейти кордон і повернутися на українську територію.

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