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Полковник ЗСУ оцінив воєнний ефект "Бєлгородського рейду"

24 травня 2023 11:50
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, яку користь дав Україні рейд по тилам ворога на Бєлгородщині
Російські добровольці на Бєлгородщині 23 травня 2023 року. Фото: Russian Volunteer Corps/Handout via REUTERS
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Перетин бойовим підрозділом спротиву "Свобода Росії" державного кордону Російської Федерації в Бєлгородській області та проведення ним дій атакуючого характеру стали повною несподіванкою для ворога. А українська сторона завдяки цьому набула чергового бойового досвіду.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник

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Петро Черник
Петро Черник. Фото: УФОТО

"Головним висновком цієї операції є те, що Україна набула стратегічної воєнної суб'єктності", — сказав Черник.

Тобто, пояснив він, наша доктрина стратегічної наступальної оборони проходить зараз апробацію.

Разом з тим Черник закликав не підіймати зараз планку очікувань, що ця операція якось може дуже серйозно вплинути на перебіг війни. 

"Поки що — ні", — констатував Черник.

Що сталося на Бєлгородщині

У соцмережах та телеграм-каналах 22 травня з’явилися повідомлення про бойові зіткнення на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

Зокрема, "Російський добровольчий корпус", бійці якого стверджують, що воюють на боці України, заявив, що виконує бойові завдання на території РФ. Інший легіон, що складається із громадян РФ, Легіон "Свобода Росії", закликав жителів прикордонних російських регіонів залишатись вдома і "не чинити опір".

Сьогодні, 24 травня, Легіон "Свобода Росії" повідомив, що "демілітаризував" мотострілецьку роту ЗС РФ. Також військові зазначили, що ліквідували ще декілька одиниць бронетехніки.

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