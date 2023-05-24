Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Какие последствия будет иметь операция на Белгородщине для РФ: мнение аналитиков Reuters arrow

Какие последствия будет иметь операция на Белгородщине для РФ: мнение аналитиков Reuters

24 мая 2023 13:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Какие последствия будет иметь операция на Белгородщине для РФ: мнение аналитиков Reuters
Добровольци во время операции в Белгородской области. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Аналитики военной сферы предполагают, что успешное действие в Белгородской области может стимулировать Москву перебросить войска с линии фронта. В это время Киев разрабатывает большую контрнаступательную операцию.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Реакция украинцев

Специалисты добавляют, что, несмотря на отрицание участия со стороны Киева, это является самым значительным нападением на Россию с украинской территории с момента начала масштабного вторжения России, и оно, скорее всего, было согласовано с украинскими военными.

"Украина пытается развлечь внимание России, создавая угрозы с разных направлений, чтобы ослабить оборону. Россиянам приходится отправлять дополнительные силы", — комментирует ситуацию аналитик Королевского института военных исследований, Нил Мелвин.

Согласно отчету, ситуация складывается далеко от основного фокуса боевых действий, примерно в 160 км от фронта в северной части Харьковской области.

"Россиянам придется реагировать на этот вызов, вводя войска в этот район, а затем держать большое количество сил вдоль всей границы, даже если украинцы выбирают другой маршрут", — говорит Мелвин.

Представитель по вопросам связи с общественностью политического направления Легиона "Свобода России"Алексей Барановский, представитель по вопросам связи с общественностью политического направления Легиона "Свобода России" сообщил Reuters в Киеве, что не в состоянии раскрыть количество военных, привлеченных к операции, но отметил, что общая численность легиона составляет четыре батальона.

"Это начальные ступени к нашей главной миссии свержению режима Путина через использование военной мощи. Больше никаких вариантов не представляется возможными", — отметил он.

Напомним, что в понедельник, 22 мая на территорию Белгородской области России вошли добровольцы, при этом были обнаружены следы присутствия украинцев. Однако чиновники опровергают обвинения, предъявленные Кремлем.

Пересечение боевым подразделением легион "Свобода России" государственной границы Российской Федерации в Белгородской области и проведение им действий атакующего характера стало полной неожиданностью для врага. А украинская сторона, благодаря этому, приобрела очередной боевой опыт.

Российским войскам, вероятно, удалось оттеснить антипутинские вооруженные формирования к границе с Украиной. Возможно, они были вынуждены перейти границу и вернуться на украинскую территорию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас