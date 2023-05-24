Какие последствия будет иметь операция на Белгородщине для РФ: мнение аналитиков Reuters

Добровольци во время операции в Белгородской области. Фото: росСМИ

Аналитики военной сферы предполагают, что успешное действие в Белгородской области может стимулировать Москву перебросить войска с линии фронта. В это время Киев разрабатывает большую контрнаступательную операцию.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Реакция украинцев

Специалисты добавляют, что, несмотря на отрицание участия со стороны Киева, это является самым значительным нападением на Россию с украинской территории с момента начала масштабного вторжения России, и оно, скорее всего, было согласовано с украинскими военными.

"Украина пытается развлечь внимание России, создавая угрозы с разных направлений, чтобы ослабить оборону. Россиянам приходится отправлять дополнительные силы", — комментирует ситуацию аналитик Королевского института военных исследований, Нил Мелвин.

Согласно отчету, ситуация складывается далеко от основного фокуса боевых действий, примерно в 160 км от фронта в северной части Харьковской области.

"Россиянам придется реагировать на этот вызов, вводя войска в этот район, а затем держать большое количество сил вдоль всей границы, даже если украинцы выбирают другой маршрут", — говорит Мелвин.

Представитель по вопросам связи с общественностью политического направления Легиона "Свобода России"Алексей Барановский, представитель по вопросам связи с общественностью политического направления Легиона "Свобода России" сообщил Reuters в Киеве, что не в состоянии раскрыть количество военных, привлеченных к операции, но отметил, что общая численность легиона составляет четыре батальона.

"Это начальные ступени к нашей главной миссии — свержению режима Путина через использование военной мощи. Больше никаких вариантов не представляется возможными", — отметил он.

Напомним, что в понедельник, 22 мая на территорию Белгородской области России вошли добровольцы, при этом были обнаружены следы присутствия украинцев. Однако чиновники опровергают обвинения, предъявленные Кремлем.

Пересечение боевым подразделением легион "Свобода России" государственной границы Российской Федерации в Белгородской области и проведение им действий атакующего характера стало полной неожиданностью для врага. А украинская сторона, благодаря этому, приобрела очередной боевой опыт.

Российским войскам, вероятно, удалось оттеснить антипутинские вооруженные формирования к границе с Украиной. Возможно, они были вынуждены перейти границу и вернуться на украинскую территорию.