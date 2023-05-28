Які регіони обстрілювали окупанти цієї доби

Наслідки обстрілів Києва Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України. Для цього окупанти використовували різні види озброєння.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію про обстріли росіян за минулу добу.

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За наданою Ситуаційним центром Міністерства оборони України інформацією, протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України, повідомляє Military media centre.

Для обстрілів окупанти використовували різні види озброєння. Зокрема, стрілецьку зброю, танки, міномети, артилерію, РСЗВ, ЗРК, БпЛА і тактичну авіацію. Загалом ворог обстріляв 139 населених пунктів та 242 об’єкти інфраструктури.

Регіони, які обстріляли росіяни впродовж доби 27 травня. Фото: Military media centre

Харківська область

Як розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, упродовж 27 травня окупанти завдавали ударів по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп’янського районів. Через ворожі атаки вкотре постраждало цивільне населення.

Внаслідок атаки загинули 61-річна жінка та 60-річний чоловік. Ще трьох людей — поранено.

Зазначається, що найгарячішим на сьогодні залишається Куп'янський напрямок.

Донецька область

Окупанти регулярно обстрілюють Донецьку область.

"На Донецькому напрямку у Кураховому поранено двоє людей, пошкоджено приватний будинок. На території громади також під вогнем Острівське — пошкоджено чотири будинки", — розповів голова ОВА Павло Кириленко.

Окрім того, на Горлівському напрямку одна людина загинула у Костянтинівці. У місті пошкоджено 14 приватних будинків, 3 ділянки газогону та електромережа. У Часовоярській громаді пошкоджено сім будинків.

Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще трьох.

Наслідки обстрілів Донецької області. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Запорізька область

За минулу добу, окупанти 77 разів обстріляли Запорізьку область.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко розповів, що 21 населений пункт постраждав від ворожого вогню. Наразі зафіксовано 12 нових руйнувань цивільних об'єктів.

Чотири мирні жителі отримали мінно-вибухові травми: у с. Плавні 74-річний чоловік травмований під час чергової атаки, у Степногірську постраждали чоловіки 51 та 58 років, у Гуляйполі — 39-річний місцевий житель.

Херсонська область

"За минулу добу противник здійснив — 73 обстріли, випустивши 335 снарядів з мінометів, артилерії, танків, БпЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази (11 снарядів)", — повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Відомо, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію і будівлю заводу та навчального закладу в Херсоні. Поранено одну людину.

Дніпропетровська область

Керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, шо по Нікополю працювала важка ворожа артилерія. Там потрощені шість приватних будинків та дві господарчі споруди. А ще пошкоджені газопровід, лінія електропередач.

Минулося без загиблих і постраждалих.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня, у Києві пролунала серія вибухів. Внаслідок російської повітряної атаки дронами по столиці та падінням уламків у Голосіївському районі відомо про одного загиблого, а також ще одна людина отримала поранення.

У КМВА заявили, що сьогоднішня атака дронами була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення. За попередніми даними, сили і засоби ППО в повітряному просторі Києва цієї ночі знищили понад 40 безпілотників ворога.

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що сьогоднішня атака по Україні була нетиповою. Ворог використовував нові маршрути.

У Командуванні Повітряних сил розповіли, що Росія випустила по України 54 ударних дрони Shahed-136/131. 52 з них були збиті українськими захисниками.