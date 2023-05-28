Какие регионы обстреливали оккупанты за эти сутки

Последствия обстрелов Киева Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины. Для этого оккупанты использовали различные виды вооружения.

Новини.LIVE собрали всю информацию об обстрелах россиян за минувшие сутки.

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По предоставленной Ситуационным центром Министерства обороны Украины информации, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины, сообщает Military media centre.

Для обстрелов оккупанты использовали различные виды вооружения. В частности, стрелковое оружие, танки, минометы, артиллерию, РСЗО, ЗРК, БпЛА и тактическую авиацию. В общей сложности враг обстрелял 139 населенных пунктов и 242 объекта инфраструктуры.

Регионы, которые обстреляли россияне в течение суток 27 мая. Фото: Military media centre

Харьковская область

Как рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в течение 27 мая оккупанты наносили удары по приграничным населенным пунктам Чугуевского, Харьковского, Купянского районов. Из-за вражеских атак в очередной раз пострадало гражданское население.

В результате атаки погибли 61-летняя женщина и 60-летний мужчина. Еще три человека ранены.

Отмечается, что самым горячим на сегодня остается Купянское направление.

Донецкая область

Оккупанты регулярно обстреливают Донецкую область.

"На Донецком направлении в Курахово ранены два человека, поврежден частный дом. На территории громады также под огнем Островское — повреждены четыре дома", — рассказал председатель ОВА Павел Кириленко.

Кроме того, на Горловском направлении один человек погиб в Константиновке. В городе повреждены 14 частных домов, три участка газопровода и электросеть. В Часовоярской общине повреждены семь домов.

Всего за сутки россияне убили одного жителя Донбасса, ранили еще троих.

Последствия обстрела Донецкой области. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Запорожская область

За минувшие сутки оккупанты 77 раз обстреляли Запорожскую область.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко рассказал, что 21 населенный пункт пострадал от вражеского огня. В настоящее время зафиксировано 12 новых разрушений гражданских объектов.

Четыре мирных жителя получили минно-взрывные травмы: в с. Плавные 74-летний мужчина травмирован во время очередной атаки, в Степногорске пострадали мужчины 51 и 58 лет, в Гуляйполе — 39-летний местный житель.

Херсонская область

"За минувшие сутки противник совершил — 73 обстрела, выпустив 335 снарядов из минометов, артиллерии, танков, БпЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 3 раза (11 снарядов)", — сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Известно, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здание завода и учебного заведения в Херсоне. Ранен один человек.

Днепропетровская область

Руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что по Никополю работала тяжелая вражеская артиллерия. Там разбиты шесть частных домов и две хозяйственные постройки. А еще поврежден газопровод, линия электропередач.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, в ночь на 28 мая, в Киеве прозвучала серия взрывов. В результате российской воздушной атаки дронами по столице и падением обломков в Голосеевском районе известно об одном погибшем, а также еще один человек получил ранения.

В КМВА заявили, что сегодняшняя атака дронами была самой массированной с начала полномасштабного вторжения. По предварительным данным, силы и средства ПВО в воздушном пространстве Киева в эту ночь уничтожили более 40 беспилотников врага.

Руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что сегодняшняя атака по Украине была нетипичной. Враг использовал новые маршруты.

В Командовании Воздушных сил рассказали, что Россия выпустила по Украине 54 ударных дрона Shahed-136/131. 52 из них были сбиты украинскими защитниками.