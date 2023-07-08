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Какие потери понесла РФ за 500 дней войны: сводка Генштаба

8 июля 2023 09:40
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Какие потери понесла РФ за 500 дней войны: сводка Генштаба
Раненый оккупант сидит в яме. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты понесли серьезные потери. Так, бойцы ВСУ за 500 дней войны ликвидировали 233 440 российских солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года по 8 июля 2023 года:

  • личного состава — около 233440 (+630) человек ликвидировано;
  • танков — 4074 (+4) единиц;
  • боевых бронированных машин — 7953 (+9) единиц;
  • артиллерийских систем — 4346 (+16) единиц;
  • РСЗО — 661 (+3) единиц;
  • средства ПВО — 410 (+2) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 309 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3666 (+14);
  • крылатые ракеты — 1271 (+0);
  • корабли /катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6914 (+16) единиц;
  • специальная техника — 619 (+7).
потери россиян
Сводка Генштаба. Фото: Генштаб

Напомним, что российская армия потеряла на войне с Украиной почти половину своей боеспособности. Известно, что РФ только танков потеряла 2,5 тысячи единиц.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной задачей Сил обороны является максимальное уничтожение живой силы и техники врага. Также для наших военных является приоритетом ликвидация "складов горючего, б/у, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии".

 

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