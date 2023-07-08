Какие потери понесла РФ за 500 дней войны: сводка Генштаба
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты понесли серьезные потери. Так, бойцы ВСУ за 500 дней войны ликвидировали 233 440 российских солдат.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери оккупантов за 500 дней войны
Общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года по 8 июля 2023 года:
- личного состава — около 233440 (+630) человек ликвидировано;
- танков — 4074 (+4) единиц;
- боевых бронированных машин — 7953 (+9) единиц;
- артиллерийских систем — 4346 (+16) единиц;
- РСЗО — 661 (+3) единиц;
- средства ПВО — 410 (+2) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 309 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3666 (+14);
- крылатые ракеты — 1271 (+0);
- корабли /катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6914 (+16) единиц;
- специальная техника — 619 (+7).
Напомним, что российская армия потеряла на войне с Украиной почти половину своей боеспособности. Известно, что РФ только танков потеряла 2,5 тысячи единиц.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной задачей Сил обороны является максимальное уничтожение живой силы и техники врага. Также для наших военных является приоритетом ликвидация "складов горючего, б/у, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии".