Какие потери понесла РФ за 500 дней войны: сводка Генштаба

Раненый оккупант сидит в яме. Фото: росСМИ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, оккупанты понесли серьезные потери. Так, бойцы ВСУ за 500 дней войны ликвидировали 233 440 российских солдат.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов за 500 дней войны

Общие боевые потери россиян с 24 февраля 2022 года по 8 июля 2023 года:

личного состава — около 233440 (+630) человек ликвидировано;

танков — 4074 (+4) единиц;

боевых бронированных машин — 7953 (+9) единиц;

артиллерийских систем — 4346 (+16) единиц;

РСЗО — 661 (+3) единиц;

средства ПВО — 410 (+2) единиц;

самолетов — 315 (+0) единиц;

вертолетов — 309 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3666 (+14);

крылатые ракеты — 1271 (+0);

корабли /катера — 18 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 6914 (+16) единиц;

специальная техника — 619 (+7).

Сводка Генштаба. Фото: Генштаб

Напомним, что российская армия потеряла на войне с Украиной почти половину своей боеспособности. Известно, что РФ только танков потеряла 2,5 тысячи единиц.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что главной задачей Сил обороны является максимальное уничтожение живой силы и техники врага. Также для наших военных является приоритетом ликвидация "складов горючего, б/у, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской армии".