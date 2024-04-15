Який вигляд має Роботине на Запоріжжі — моторошні кадри

Вигляд Роботиного після російських обстрілів. Фото: скриншот з відео

Населений пункт Роботине Запорізької області зараз в суцільних руїнах. У селі не залишилось жодного вцілілого будинку, а усі місцеві мешканці виїхали.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня у понеділок, 15 квітня, та показала відео.

Читайте також:

Який вигляд має Роботине

Військові розповіли, що наразі Роботине неможливо назвати населеним пунктом, бо населення нема. Рятуючись від окупації та постійних обстрілів, люди були змушені виїхати, бо в селі не залишилося жодного вцілілого будинку.

"Таке обличчя має "руський мир". Саме так "асвабадітєлі" звільняють наші території... звільняють від квітучих садів, від затишних хат, від дитячого сміху і геть від життя. А потім, хизуючись на руїнах, звітують про "успіхи на фронті", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в Роботиному станом на 15 квітня

Лейтенант ЗСУ з позивним Алекс розповів, що російські загарбники за останні півтора місяця зайняли нові позиції на північно-західних околицях Вербового Запорізької області, але навряд чи це можна назвати суттєвим просуванням. Можливо, ворог спробує взяти у кільце населений пункт Роботине.

Карта бойових дій біля Роботиного. Фото: DeepState

Водночас він наголосив, що це важко назвати "просуванням", адже окупанти зайшли до так званої сірої зони, де не було українських військових.

Також він додав, що в районі Вербового росіяни посилили свої дії. Там противник обладнує мінометні позиції, оскільки зрозумів, що Роботине "взяти в лоб не вдасться".

Скриншот допису "Алекса"

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що за останню добу на Оріхівському напрямку ворог дев'ять разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Крім того, упродовж останньої доби російські окупанти завдали близько 400 ударів з різного озброєння по Запорізькій області. Під прицілом було сім населених пунктів, є загиблий та поранена.