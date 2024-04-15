Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Який вигляд має Роботине на Запоріжжі — моторошні кадри arrow

Який вигляд має Роботине на Запоріжжі — моторошні кадри

15 квітня 2024 09:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Який вигляд має Роботине на Запоріжжі — моторошні кадри
Вигляд Роботиного після російських обстрілів. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Населений пункт Роботине Запорізької області зараз в суцільних руїнах. У селі не залишилось жодного вцілілого будинку, а усі місцеві мешканці виїхали.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня у понеділок, 15 квітня, та показала відео. 

Читайте також:

Який вигляд має Роботине

Військові розповіли, що наразі Роботине неможливо назвати населеним пунктом, бо населення нема. Рятуючись від окупації та постійних обстрілів, люди були  змушені виїхати, бо в селі не залишилося жодного вцілілого будинку.

"Таке обличчя має "руський мир".  Саме так "асвабадітєлі" звільняють наші території... звільняють від квітучих садів, від затишних хат, від дитячого сміху і геть від життя. А потім, хизуючись на руїнах, звітують про "успіхи на фронті", — йдеться у повідомленні.

Яка ситуація в Роботиному станом на 15 квітня

Лейтенант ЗСУ з позивним Алекс розповів, що російські загарбники за останні півтора місяця зайняли нові позиції на північно-західних околицях Вербового Запорізької області, але навряд чи це можна назвати суттєвим просуванням. Можливо, ворог спробує взяти у кільце населений пункт Роботине.

null
Карта бойових дій біля Роботиного. Фото: DeepState

Водночас він наголосив, що це важко назвати "просуванням", адже окупанти зайшли до так званої сірої зони, де не було українських військових. 

Також він додав, що в районі Вербового росіяни посилили свої дії. Там противник обладнує мінометні позиції, оскільки зрозумів, що Роботине "взяти в лоб не вдасться".

null
Скриншот допису "Алекса"

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що за останню добу на Оріхівському напрямку ворог дев'ять разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

Крім того, упродовж останньої доби російські окупанти завдали близько 400 ударів з різного озброєння по Запорізькій області. Під прицілом було сім населених пунктів, є загиблий та поранена.

Запорізька область
обстріли
війна в Україні
фронт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем