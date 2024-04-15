Как выглядит Работино на Запорожье — жуткие кадры

Вид Работино после российских обстрелов. Фото: скриншот с видео

Населенный пункт Работино Запорожской области сейчас находится в сплошных руинах. В селе не осталось ни одного уцелевшего дома, а все местные жители уехали.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга в понедельник, 15 апреля, и показала видео.

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Как выглядит Работино

Военные рассказали, что сейчас Работино невозможно назвать населенным пунктом, потому что население нет. Спасаясь от оккупации и постоянных обстрелов, люди были вынуждены уехать, потому что в селе не осталось ни одного уцелевшего дома.

"Такое лицо имеет "русский мир". Именно так "асвабадители" освобождают наши территории... освобождают от цветущих садов, от уютных домов, от детского смеха и от жизни", — говорится в сообщении.

Какая ситуация в Работино по состоянию на 15 апреля

Лейтенант ВСУ с позывным Алекс рассказал, что российские захватчики за последние полтора месяца заняли новые позиции на северо-западных окрестностях Вербового Запорожской области, но вряд ли это можно назвать существенным продвижением. Возможно, враг попытается взять в кольцо населенный пункт Работино.

Карта боевых действий возле Работино. Фото: DeepState

В то же время он подчеркнул, что это трудно назвать "продвижением", ведь оккупанты зашли в так называемую "серую зону", где не было украинских военных.

Также он добавил, что в районе Вербового россияне усилили свои действия. Там противник оборудует минометные позиции, поскольку понял, что Работино "взять в лоб не удастся".

Скриншот сообщения "Алекса"

Напомним, в Генштабе ВСУ рассказали, что за последние сутки на Ореховском направлении враг девять раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Работино на Запорожье.

Кроме того, за последние сутки российские оккупанты нанесли около 400 ударов с разного вооружения по Запорожской области. Под прицелом было семь населенных пунктов, есть погибший и раненный.