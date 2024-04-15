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Окупанти продовжують наступати на Часів Яр — нові дані Генштабу

15 квітня 2024 08:03
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Окупанти продовжують наступати на Часів Яр — нові дані Генштабу
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на фронті. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж минулої доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення. Ворог продовжує тиснути та наступати на Часів Яр Донецької області. 

Про це йдеться у ранковому зведення Генерального штабу ЗСУ у понеділок, 15 квітня.  

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Удари ЗСУ по окупантах 

У відомстві розповіли, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Водночас підрозділи ракетних військ уразили п'ять пунктів управління та один склад боєприпасів ворога. 

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Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на напрямках

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили десять атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області.

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Бійці 93 бригади на фронті. Фото: 93 бригада "Холодний Яр"

На Авдіївському напрямку наші військові відбили вісім атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог дев'ять разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, загарбники здійснили чотири безуспішних атаки на позиції наших військ.

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Скриншот допису Генштабу ЗСУ
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Скриншот допису Генштабу ЗСУ

Втрати окупантів станом на 15 квітня

  • особовий склад — близько 454 420 (+770) осіб;
  • танки — 7 180 (+6) одиниць;
  • броньовані машини — 13796 (+31) одиниць;
  • артилерійські системи — 11 593 (+41)  одиниці;
  • РСЗВ — 1046 (+0) одиниць;
  • засоби ППО — 758 (+0) одиниць;
  • літаки — 347 (+0) одиниць;
  • гелікоптери — 325 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 9 266 (+31) одиниць;
  • крилаті ракети — 2092 (+3) одиниці;
  • кораблі/катери — 26 (+0) одиниць;
  • підводні човни — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 15 510 (+51) одиниць;
  • спеціальна техніка — 1 908 (+3) одиниць.
втрати окупантів 15 квітня
Втрати окупантів станом на 15 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, станом на зараз ситуація в районі міста Часів Яр залишається складною, але контрольованою. Російські загарбники неодноразово намагалися прорвати українську оборону в цьому районі.

Також ми писали, що українські десантники помстилися ворогові за його штурм біля Новомихайлівки на Донеччині. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади знищили танки й бойові броньовані машини ворога.

Донецька область
обстріли
окупанти
Генштаб ЗСУ
війна в Україні
фронт

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