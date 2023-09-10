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"Идем вперед": Тарнавский рассказал об успехах Украины на Таврическом направлении

10 сентября 2023 12:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Идем вперед": Тарнавский рассказал об успехах Украины на Таврическом направлении
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: t.me/otarnavskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны. По его словам, украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Таврическом направлении.

Об этом Александр Тарнавский написал в своем Telegram-канале.

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"Идем вперед! Есть продвижение Сил обороны на Таврическом направлении более чем на 1 км", — сообщил Тарнавский.

Он рассказал, что в течение суток артиллерийские подразделения украинской армии выполнили 1391 огневой задачи.

По словам Тарнавского, за последние сутки потери врага составили 226 человек, а именно безвозвратные — 72, раненые — 149, плен — пятеро.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" сообщил, что было уничтожено 27 единиц военной техники российских оккупантов:

  • три танка;
  • два ББМ;
  • три артиллерийских системы и минометы;
  • два РСЗО;
  • девять БпЛА;
  • пять единиц автомобильной техники;
  • три единицы специальной техники.

"Также было уничтожено шесть складов боеприпасов врага", — добавил он.

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Пост Тарнавского. Фото: скриншот

Напомним, за минувшие сутки, 9 сентября, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 490 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Также мы писали, что Силы обороны продвигаются в районе границ Донецкой и Запорожской областей. Также украинские воины 9 сентября совершили продвижение к югу от Бахмута.

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