"Идем вперед": Тарнавский рассказал об успехах Украины на Таврическом направлении
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны. По его словам, украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Таврическом направлении.
Об этом Александр Тарнавский написал в своем Telegram-канале.
Успехи Украины на Таврическом направлении
"Идем вперед! Есть продвижение Сил обороны на Таврическом направлении более чем на 1 км", — сообщил Тарнавский.
Он рассказал, что в течение суток артиллерийские подразделения украинской армии выполнили 1391 огневой задачи.
По словам Тарнавского, за последние сутки потери врага составили 226 человек, а именно безвозвратные — 72, раненые — 149, плен — пятеро.
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" сообщил, что было уничтожено 27 единиц военной техники российских оккупантов:
- три танка;
- два ББМ;
- три артиллерийских системы и минометы;
- два РСЗО;
- девять БпЛА;
- пять единиц автомобильной техники;
- три единицы специальной техники.
"Также было уничтожено шесть складов боеприпасов врага", — добавил он.
Напомним, за минувшие сутки, 9 сентября, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 490 российских оккупантов. К тому же, противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.
Также мы писали, что Силы обороны продвигаются в районе границ Донецкой и Запорожской областей. Также украинские воины 9 сентября совершили продвижение к югу от Бахмута.