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Ідуть на штурм з лопатами: британська розвідка вказала на проблеми з наступом росіян

5 березня 2023 10:13
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В Україні почастішали випадки ближнього бою з піхотою росіян
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, що призводить до ближніх боїв за участі піхоти рф. При цьому російська піхота погано оснащена та підготована. 

Про це йдеться у сьогоднішньому огляді розвідки Міноборони Британії

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Штурм з лопатами

Як розповіли у британській розвідці, наприкінці лютого російські мобілізовані резервісти розповіли, що їм наказали штурмувати український бетонний опорний пункт, озброєними лише "вогнепальною зброєю та лопатами". Швидше за все йдеться про саперні лопати, які використовуються російськими солдатами для рукопашного бою.

Один із резервістів розповів, що не був готовий до бою ні фізично, ні психологічно.

Як наголошують аналітики британської розвідки, смертоносність стандартної малої піхотної лопати (МПЛ-50) особливо міфологізована в росії. З того часу, як вона була розроблена у 1869 році, вона мало змінилася, а її подальше використання як зброї підкреслює жорстокі та низькотехнологічні бойові дії, які стали характерними для більшої частини війни проти України. 

"Останні дані свідчать, що в Україні почастішали випадки ближнього бою. Ймовірно, це результат того, що російське командування продовжує наполягати на наступальних діях, до яких залучена в основному піхота за меншої підтримки артилерійського вогню через брак боєприпасів у росії", — сказано в огляді.

Нагадаємо, раніше в ISW повідомили, що окупанти зосередили свою основну силу на сході України для наступальних операцій. Однак експерти вважають, що цих резервів недостатньо, аби різко збільшити масштаб або інтенсивність свого наступу. 

Також аналітики Інституту вивчення війни переконані, що російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Окупанти, ймовірно, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але командування ЗСУ скоріше дасть команду про відступ, аніж піде на ризик оточення. 

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