Идут на штурм с лопатами: британская разведка указала на проблемы с наступлением россиян

В Украине участились случаи ближнего боя с пехотой россиян

Российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, что приводит к ближним боям с участием пехоты россии. При этом российская пехота плохо оснащена и подготовлена.

Об этом говорится в сегодняшнем обзоре разведки Минобороны Британии.

Штурм с лопатами

Как рассказали в британской разведке, в конце февраля российские мобилизованные резервисты рассказали, что им приказали штурмовать украинский бетонный опорный пункт, вооруженный только "огнестрельным оружием и лопатами". Скорее всего, речь идет о саперных лопатах, которые используются российскими солдатами для рукопашного боя.

Один из резервистов рассказал, что не был готов к бою ни физически, ни психологически.

Как отмечают аналитики британской разведки, смертоносность стандартной малой пехотной лопаты (МПЧ-50) особенно мифологизирована в россии. С тех пор как она была разработана в 1869 году, она мало изменилась, а ее дальнейшее использование в качестве оружия подчеркивает жестокие и низкотехнологичные боевые действия, которые стали характерными для большей части войны против Украины.

"Последние данные свидетельствуют, что в Украине участились случаи ближнего боя. Вероятно, это результат того, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, к которым вовлечена в основном пехота при меньшей поддержке артиллерийского огня из-за нехватки боеприпасов в россии", — сказано в обзоре.

Напомним, ранее в ISW сообщили, что оккупанты сосредоточили свою основную силу на востоке Украины для наступательных операций. Однако эксперты считают, что этих резервов недостаточно, чтобы резко увеличить масштаб или интенсивность своего наступления.

Также аналитики Института изучения войны убеждены, что российским войскам в ближайшее время не удастся оцепить Бахмут. Оккупанты, вероятно, намеревались окружить украинские силы в Бахмуте, но командование ВСУ скорее даст команду об отступлении, чем пойдет на риск окружения.