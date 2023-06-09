"Есть только два пути": в ВСУ обратились к российским военным

Похороны русских военных. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Сухопутные войска Украины предложили российским оккупационным войскам выбрать один из двух вариантов, находясь на войне. Сдаться в плен или умереть.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Сухопутных войск Украины в Facebook.

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В четверг, 8 июня, Сухопутные войска Украины обратились в российские оккупационные войска. Украинские защитники даже записали видео, где предложили захватчикам два пути: сдаться в плен или погибнуть. Третий вариант не дан.

"Ну, что мои маленькие 200-х сотые друзья, позавчера я вам обещал, что мы с вами встретимся, вот и встретились. Только пообщаться мы не успели. Вы розщитували, что подорвав ГЭС, вы поменяете ситуацию — НЕТ! Первая линия вашей обороны уже прорвана, а вас принесут в жертву ваши же командиры. Сдача в плен — это единственный вариант сохранить свою жизнь, а самые быстрые могут попитаться убежать", — говорится в видео.

Напомним, недавно военные контрразведчики СБУ уничтожили зенитно-ракетный комплекс "БУК-М1" и три "ТОР-2М". Кроме того, у оккупантов уменьшилось еще и танков и САУ.

Кроме того, бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады эффектно уничтожили российскую РСЗО БМ-21 "Град". Украинские военные смогли ликвидировать вражескую технику всего двумя точными выстрелами.