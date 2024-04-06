Ермак показал профессиональную работу ВСУ по утилизации российских танков

Уничтожение российского танка. Фото: скриншот из видео

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак показал работу 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады на фронте. Бойцы профессионально уничтожают танки российских оккупантов.

Видео Андрей Ермак опубликовал в Telegram в субботу, 6 апреля.

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На видео можно увидеть, как военные 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады на фронте бьют по танкам врага. Оккупанты остаются без важной техники.

Напомним, украинские военные продолжают эффективно использовать реактивные системы залпового огня HIMARS. Посредством этого дальнобойного оружия Силы обороны уничтожают на дальних расстояниях живую силу и военную технику противника.

Также украинские десантники отомстили врагу за его штурм возле Новомихайловки Донецкой области. Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады уничтожили танки и боевые бронированные машины врага.