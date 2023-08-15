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Ермак: ракеты, выпущенные РФ по Украине ночью, содержат иностранные микросхемы

15 августа 2023 16:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ермак: ракеты, выпущенные РФ по Украине ночью, содержат иностранные микросхемы
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Андрей Ермак\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В ночь на 15 августа российские террористы нанесли массированную атаку по Украине, выпустив, в частности, ракеты Х-101. Данный вид вооружения россияне изготовили в этом году, в составе которых есть иностранные микросхемы.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Следовательно, Ермак напомнил, что РФ обходит западные санкции и производит вооружение с иностранными составляющими.

"Этой ночью россияне обстреляли Украину, в частности, ракетами Х-101. Эти ракеты были изготовлены россиянами в этом году. У Х-101, выпущенных в апреле, приблизительно 30 иностранных микросхем", — говорит Ермак.

По словам Андрея Ермака, партнеры Украины работают с производителями и поставщиками микросхем. Однако отмечает, что санкции против страны-террориста нужно усиливать для того, чтобы она не могла получать критические компоненты для изготовления ракет.

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Сообщение Ермака. Фото: скриншот

Напомним, российские войска жестоко атаковали Украину в ночь на 15 августа. В Офисе Президента Украины сказали, что регулярные обстрелы со стороны РФ являются доказательством бесчеловечной сущности оккупантов.

Добавим, что 15 августа 2023 года военные России запустили в Украину 28 ракет с воздуха и моря. При этом украинские защитники смогли сбить 16 крылатых ракет.

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