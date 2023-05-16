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Ермак рассказал об успехах по международной коалиции истребителей для Украины

16 мая 2023 23:26
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Ермак рассказал об успехах по международной коалиции истребителей для Украины
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал хорошие новости из Исландии, где начался саммит Совета Европы. По его словам, союзники вместе с Украиной работают над созданием международной коалиции истребителей.

Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.

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Создание коалиции истребителей для Украины

Ермак рассказал, что премьер Великобритании Риши Сунак и премьер Нидерландов Марк Рютте договорились, что будут работать над созданием международной коалиции истребителей для обеспечения Украины боевыми воздушными возможностями. По его словам, они будут поддерживать все от обучения до закупки самолетов F-16.

"Нам нужны истребители и мы благодарим союзников за решение работать в этом направлении. В частности, готовность обучать пилотов подтвердила также Бельгия", — подчеркнул Ермак.

Глава ОП сообщил, что премьер Британии Риши Сунак также согласился с тем, что Украина должна стать членом НАТО.

Ермак добавил, что лидеры Великобритании и Нидерландов согласились с важностью того, чтобы союзники оказывали долгосрочную поддержку безопасности Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о коалиции истребителей. Глава государства также прокомментировал ночную атаку оккупантов.

Также мы писали, что в понедельник, 15 мая, руководитель Офиса Президента вместе с самим Президентом Владимиром Зеленским прибыли с визитом в Великобританию. Украинская команда работает над укреплением оборонной поддержки и евроатлантической интеграцией.

Добавим, военные США Дэйв Батлер и Мартин О'Доннелл объяснили, почему Америка не предоставляет Украине истребители F-16. По их словам, эти самолеты очень дорогие.

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