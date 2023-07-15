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Європа не може розпочати навчання українців на F-16, адже не має схвалення від США, — ЗМІ

15 липня 2023 15:19
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Європа не може розпочати навчання українців на F-16, адже не має схвалення від США, — ЗМІ
Винищувач F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Європа досі чекає на схвалення від Сполучених Штатів Америки для навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Його повинен підписати Держдеп.

Про це повідомляє Politico.

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Схвалення на навчання українських пілотів

Видання цитує американських та європейських чиновників. Вони розповіли, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 не може розпочатися без офіційного схвалення США. Держдеп повинен підписати запит передачу інструкцій, авіасимуляторів та інших матеріалів.

За словами представника Пентагону Гаррона Гарна, попри те, що президент США Джо Байден пообіцяв дозвіл, наразі офіційний запит не розглядають. Однак Міноборони Штатів наголошує, що процес схвалення передачі чутливих технологій озброєнь не є чимось незвичайним. Для цього потрібен час.

"З будь-яким експортним або навчальним пакетом Пентагон має переконатися, що ми готові до перекладу технічних посібників, пакетів технічних даних і плану підтримки перш ніж офіційні особи підпишуть передачу", — сказав начальник відділу закупівель Пентагону Вільям Лаплант.

ЗМІ повідомляють, що партнери хочуть розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже у жовтні. 

Нагадаємо, у вівторок, 11 липня, під час першого дня саміту НАТО було створено коаліцію держав, які розпочнуть навчати українських пілотів керувати винищувачами F-16. Підготовка проходитиме у Данії. 

Також ми писали, що Польща приєдналася до авіаційної коаліції країн-членів НАТО. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що відкриє для українських воїнів доступ до навчальної інфраструктури на території Республіки Польща.

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