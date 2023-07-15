Европа не может начать обучение украинцев на F-16, ведь нет одобрения от США, — СМИ

Истребитель F-16. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw/File Photo

Европа до сих пор ожидает одобрения от Соединенных Штатов Америки для обучения украинских пилотов на истребителях F-16. Его должен подписать Госдеп.

Об этом сообщает Politico.

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Одобрение на обучение украинских пилотов

Издание цитирует американских и европейских чиновников. Они рассказали, что обучение украинских пилотов на истребителях F-16 не может начаться без официального одобрения США. Госдеп должен подписать запрос на передачу инструкций, авиасимуляторов и других материалов.

По словам представителя Пентагона Гаррона Гарна, несмотря на то, что президент США Джо Байден пообещал разрешение, официальный запрос пока не рассматривают. Однако Минобороны Штатов отмечает, что процесс одобрения передачи чувствительных технологий вооружений не является чем-то необычным. Для этого нужно время.

"С любым экспортным или учебным пакетом Пентагон должен убедиться, что мы готовы к переводу технических руководств, пакетов технических данных и плана поддержки прежде чем официальные лица подпишут передачу", — сказал начальник отдела закупок Пентагона Уильям Лаплант.

СМИ сообщают, что партнеры хотят приступить к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 уже в октябре.

Напомним, во вторник, 11 июля, в первый день саммита НАТО была создана коалиция государств, которые начнут обучать украинских пилотов руководить истребителями F-16. Подготовка будет проходить в Дании.

Также мы писали, что Польша присоединилась к авиационной коалиции стран-членов НАТО. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что откроет для украинских воинов доступ к обучающей инфраструктуре на территории Республики Польша.