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Ігнат пояснив, чому було важливо знищити літаки Іл-76 у Пскові

1 вересня 2023 14:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ігнат пояснив, чому було важливо знищити літаки Іл-76 у Пскові
Кадри вибухів у російському аеродрому під Псковом. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російські військові використовують літаки Іл-76 для перевезення вантажів, озброєння та особового складу. Тому вони і стали основною мішенню під час атаки на аеродром під Псковом.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

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Літаки Іл-76 перевозять військові вантажі 

Він зазначив, що літаки Іл-76 перевозять вантажі, озброєння та особовий склад.

"На жаль, таких літаків у росіян ще багато. Це десятки літаків. Цей літак є основою, тобто платформою для А-50. Тобто йдеться про літак дальнього радіолокаційного виявлення. Таких літаків є близько 5-6 у боєготовності", — пояснив речник.

Пошкоджений літак Іл-76 у Пскові. Фото: Радіо Свобода
Пошкоджені літаки Іл-76 у Пскові. Фото: Радіо Свобода

Ігнат додав, що окупанти мають десятки Іл-76 у справному стані. За його словами, такі літаки також перевозять "Шахеди" з Тегерана в Москву. Можливо, щось возять назад.

"Таким чином Росія, дивлячись на супутникові знімки, чотири з них вже точно не буде використовувати", — додав він.

Атака дронів на російські літаки у Пскові

Раніше ми повідомляли, що у мережі показали супутникові знімки знищених російських літаків Іл-76 на аеродромі в Пскові після атаки безпілотників у вівторок, 29 серпня.

Нагадаємо, ввечері 29 серпня у російському Пскові пролунала серія потужних вибухів в аеропорту "Хрести". В екстрених службах РФ повідомили, що як мінімум чотири літаки Іл-76 були пошкоджені внаслідок атаки БпЛА.

Також ми писали, в путінського пропагандиста Соловйова трапилася істерика через атаку на Псков. Він упевнений, що це справа рук НАТО і закликав знищити країни Балтії.

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