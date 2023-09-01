Игнат объяснил, почему было важно уничтожить самолеты Ил-76 в Пскове

Кадры взрывов в русском аэродроме под Псковом. Фото: росСМИ

Российские военные используют самолеты Ил-76 для перевозки грузов, вооружения и личного состава. Поэтому они и стали основной мишенью при атаке на аэродром под Псковом.

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

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Самолеты Ил-76 перевозят военные грузы

Он отметил, что самолеты Ил-76 перевозят грузы, вооружение и личный состав.

"К сожалению, таких самолетов у россиян еще много. Это десятки самолетов. Этот самолет является основой, то есть платформой для А-50. То есть речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения. Таких самолетов около 5-6 в боеготовности", — пояснил спикер.

Поврежден самолет Ил-76 в Пскове. Фото: Радио Свобода

Повреждены самолеты Ил-76 в Пскове. Фото: Радио Свобода

Игнат добавил, что оккупанты имеют десятки Ил-76 в исправном состоянии. По его словам, подобные самолеты также перевозят "Шахеды" из Тегерана в Москву. Возможно, что-то возят обратно.

"Таким образом Россия, глядя на спутниковые снимки, четыре из них уж точно не будет использовать", — добавил он.

Атака дронов на российские самолеты в Пскове

Ранее мы сообщали, что в сети показали спутниковые снимки уничтоженных российских самолетов Ил-76 на аэродроме в Пскове после атаки беспилотников во вторник, 29 августа.

Напомним, вечером 29 августа в российском Пскове раздалась серия мощных взрывов в аэропорту "Кресты". В экстренных службах РФ сообщили, что как минимум четыре самолета Ил-76 были повреждены в результате атаки БпЛА.

Также мы писали, у путинского пропагандиста Соловьева случилась истерика из-за атаки на Псков. Он уверен, что это дело рук НАТО и призвал уничтожить страны Балтии.