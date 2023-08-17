Игнат объяснил, почему в Украине стало больше воздушных тревог

Спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: mil.in.ua

В последнее время в Украине увеличилось количество воздушных тревог. В Воздушных Силах говорят, что это связано с интенсивными сражениями на земле, из-за чего враг поднимает в небо свою авиацию.

Об этом заявил спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Атаки оккупантов

"Вчера было много воздушных тревог. И юг, и восток нашего государства был атакован. Связано это с тем, что идут интенсивные боевые действия на земле. Соответственно, россияне поднимают авиацию — и штурмовую, и истребители, которые постоянно работают в небе", — подчеркнул он.

Угроза ракетных ударов

Ранее представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что Россия активно наращивает собственные производства беспилотников и ракет. Все, что производит государство-террорист, летит в Украину.

Напомним, сегодня под утро, 17 августа, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. Для очередной атаки враг использовал ракеты.