Ігнат розповів, чи справді росіяни намагалися знищити систему Patriot

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на інформацію CNN, що ракета російських окупантів "Кинджал", яка була збита над Києвом, намагалася знищити ЗРК Patriot. За його словами, система працювала в автономному режимі.

Про це Юрій Ігнат розповів "Суспільному".

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"Patriot в цьому випадку працював в автономному режимі. Такі цілі як "Кинджал", як балістика, знищуються в автоматичному режимі. Включається кнопка "автомат" і все, що летить, — він все буде знищувати. Радар засікає, і ракета летить назустріч вниз падаючому "Кинджалу". Але працює все, відповідно, під контролем людини", — розповів Ігнат.

За його словами, українські військові не знають, куди саме могла летіти ворожа ракета, адже "Кинджал" приземлили на великій відстані.

"Тут тільки гадати можна куди він мав летіти. Якщо Patriot захистив сам себе, то і слава Богу. Його збили на великій висоті, там пів градуса вліво, пів градуса вправо — це вже десятки кілометрів", — зазначив речник.

Ігнат розповів, що російські окупанти використовують ракети "Кинджал" для ударів по цілях із заздалегідь відомими координатами. Однак вони не мають здатності наводитись на випромінювання від радарних систем.

"Балістична ракета летить по координатах. Тобто їй задають чітко координати, супутник все бачить. Вони летять точно. У них 10-20 метрів радіус попадання. Радари бачать інші ракети — протирадіолокаційні ракети, такі як Х-31. Оці ракети наводяться на випромінювання радара: радар світить і вона на нього наводиться. Є інший тип ракет, Х-22 — вони налаштовуються вже на контрастну ціль, на залізо", — пояснив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ має сумніви, що російська ракета "Кинджал" могла наводитися на випромінювання від радара Patriot.

Нагадаємо, Повітряні сили України остаточно підтвердили факт збиття гіперзвукової ракети "Кинджал" над Київською областю. Це сталося під час нічної атаки окупантів.

Також ми писали, що журналісти показали уламки російської ракети гіперзвукового комплексу "Кинджал", яку нещодавно збили над Києвом. Українським військовим вдалося приземлити ворожу ціль системою Patriot.