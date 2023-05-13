Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ігнат розповів, чи справді росіяни намагалися знищити систему Patriot arrow

Ігнат розповів, чи справді росіяни намагалися знищити систему Patriot

13 травня 2023 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ігнат розповів, чи справді росіяни намагалися знищити систему Patriot
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на інформацію CNN, що ракета російських окупантів "Кинджал", яка була збита над Києвом, намагалася знищити ЗРК Patriot. За його словами, система працювала в автономному режимі.

Про це Юрій Ігнат розповів "Суспільному".

Читайте також:

Чи справді була спроба знищення ЗРК Patriot

"Patriot в цьому випадку працював в автономному режимі. Такі цілі як "Кинджал", як балістика, знищуються в автоматичному режимі. Включається кнопка "автомат" і все, що летить, — він все буде знищувати. Радар засікає, і ракета летить назустріч вниз падаючому "Кинджалу". Але працює все, відповідно, під контролем людини", — розповів Ігнат.

За його словами, українські військові не знають, куди саме могла летіти ворожа ракета, адже "Кинджал" приземлили на великій відстані.

"Тут тільки гадати можна куди він мав летіти. Якщо Patriot захистив сам себе, то і слава Богу. Його збили на великій висоті, там пів градуса вліво, пів градуса вправо — це вже десятки кілометрів", — зазначив речник.

Ігнат розповів, що російські окупанти використовують ракети "Кинджал" для ударів по цілях із заздалегідь відомими координатами. Однак вони не мають здатності наводитись на випромінювання від радарних систем.

"Балістична ракета летить по координатах. Тобто їй задають чітко координати, супутник все бачить. Вони летять точно. У них 10-20 метрів радіус попадання. Радари бачать інші ракети — протирадіолокаційні ракети, такі як Х-31. Оці ракети наводяться на випромінювання радара: радар світить і вона на нього наводиться. Є інший тип ракет, Х-22 — вони налаштовуються вже на контрастну ціль, на залізо", — пояснив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ має сумніви, що російська ракета "Кинджал" могла наводитися на випромінювання від радара Patriot.

Нагадаємо, Повітряні сили України остаточно підтвердили факт збиття гіперзвукової ракети "Кинджал" над Київською областю. Це сталося під час нічної атаки окупантів.

Також ми писали, що журналісти показали уламки російської ракети гіперзвукового комплексу "Кинджал", яку нещодавно збили над Києвом. Українським військовим вдалося приземлити ворожу ціль системою Patriot.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB