Игнат рассказал, действительно ли россияне пытались уничтожить систему Patriot

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukrinform

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отреагировал на информацию CNN, что ракета российских оккупантов "Кинжал", сбитая над Киевом, пыталась уничтожить ЗРК Patriot. По его словам, система работала в автономном режиме.

Об этом Юрий Игнат рассказал "Суспільному".

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"Patriot в этом случае работал в автономном режиме. Такие цели как "Кинжал", как баллистика, уничтожаются в автоматическом режиме. Включается кнопка "автомат" и все, что летит, — он все будет уничтожать. Радар засекает, и ракета летит навстречу вниз падающему "Кинжалу". Но работает все, соответственно, под контролем человека", — рассказал Игнат.

По его словам, украинские военные не знают, куда именно могла лететь вражеская ракета, ведь "Кинжал" приземлили на большом расстоянии.

"Здесь только гадать можно куда он должен был лететь. Если Patriot защитил сам себя, то и слава Богу. Его сбили на большой высоте, там пол градуса влево, пол градуса вправо — это уже десятки километров", — отметил спикер.

Игнат рассказал, что российские оккупанты используют ракеты "Кинжал" для ударов по целям с заранее известными координатами. Однако они не способны наводиться на излучение от радарных систем.

"Баллистическая ракета летит по координатам. То есть ей задают четко координаты, спутник все видит. Они летят точно. У них 10-20 метров радиус попадания. Радары видят другие ракеты — противорадиолокационные ракеты, такие как Х-31. Эти ракеты наводятся на излучение радара: радар светит и она на него наводится. Есть другой тип ракет, Х-22 — они настраиваются уже на контрастную цель, на железо", — пояснил Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ сомневается, что российская ракета "Кинжал" могла наводиться на излучение от радара Patriot.

Напомним, Воздушные силы Украины окончательно подтвердили факт сбивания гиперзвуковой ракеты "Кинжал" над Киевской областью. Это произошло во время ночной атаки оккупантов.

Также мы писали, что журналисты показали обломки российской ракеты гиперзвукового комплекса "Кинжал", которую недавно сбили над Киевом. Украинским военным удалось приземлить вражескую цель системой Patriot.