Игнат рассказал, чего не хватает украинской противовоздушной обороне

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Armyinform

В Украине нет достаточно средств, чтобы полностью защититься от баллистических ракет российских оккупантов. Стране нужны системы Patriot и SAMP/T.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"К сожалению, нет у нас достаточно средств против баллистики на сегодняшний день. Есть системы Patriot на боевом дежурстве. Но понятно, что этого крайне недостаточно, чтобы перекрыть все необходимые нам направления, все крупные города и все важные объекты критической инфраструктуры. Потому что именно по военным объектам и объектам критической инфраструктуры в Днепре сегодня целился враг", — подчеркнул Игнат.

По его словам, Украине нужно также противобаллистическое оружие по образцу Киевской области, ведь российские "Кинжалы" и баллистические ракеты удалось уничтожить системой Patriot.

"Украина у нас большая и нам нужно больше этих средств. Ну и ожидаем безусловно самолета F-16 — это топ тема сегодня", — отметил спикер.

Игнат добавил, что страна ожидает также системы SAMP/T, которые "возможно, уже скоро будут на боевом дежурстве".

Напомним, Игнат рассказал, что украинские военные планируют получить значительное количество истребителей F-16 в ближайшем будущем. Предполагается, что эти самолеты будут переданы разным подразделениям Вооруженных сил Украины.

Также мы писали, что Украина сможет получить истребители западного образца во второй половине 2023 года. Эти самолеты помогут в наступательных операциях ВСУ, которые будут происходить после начала всеобщего контрнаступления.