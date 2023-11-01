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Ігнат розповів деталі нічної атаки дронами на Україну

1 листопада 2023 11:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ігнат розповів деталі нічної атаки дронами на Україну
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російська армія випустила по Україні декілька хвиль дронів-камікадзе вночі 1 листопада. Великим пріоритетом для ворога була Полтавська область.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Як зазначив Ігнат, сьогоднішня нічна атака була схожа на попередні, проте цього разу збільшилася кількість дронів, які росіяни направили проти українців.

"У більшості регіонів була оголошена повітряна тривога. Великий акцент атаки був на Полтавську область. Атакували в декілька хвиль, виходили дрони групами, потім розділялися попарно, поштучно і фактично пролітали аж до західних регіонів", — сказав він.

Речник Повітряних сил додав, що окупанти не лише намагаються вдарити по об'єктах, але і знайти слабкі місця у протиповітряній обороні України.

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти неодноразово атакували Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці, на щастя, без постраждалих.

Також під час нічної атаки РФ безпілотниками на Кіровоградщині працювала ППО. Уламки збитого дрона пошкодили залізничну контактну мережу.

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