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Игнат рассказал детали ночной атаки дронами на Украину

1 ноября 2023 11:47
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Игнат рассказал детали ночной атаки дронами на Украину
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российская армия выпустила по Украине несколько волн дронов-камикадзе ночью 1 ноября. Большим приоритетом для неприятеля была Полтавская область.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Как отметил Игнат, сегодняшняя ночная атака походила на предыдущие, однако в этот раз увеличилось количество дронов, которые россияне направили против украинцев.

"В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога. Большой акцент атаки был на Полтавскую область. Атаковали в несколько волн, выходили дроны группами, затем разделялись попарно, поштучно и фактически пролетали вплоть до западных регионов", — сказал он.

Спикер Воздушных сил добавил, что оккупанты не только пытаются ударить по объектам, но и найти слабые места в противовоздушной обороне Украины.

Напомним, что этой ночью оккупанты неоднократно атаковали Полтавскую область беспилотниками. Есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, к счастью, без пострадавших.

Также во время ночной атаки РФ беспилотниками в Кировоградской области работала ПВО. Обломки сбитого дрона повредили железнодорожную контактную сеть.

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