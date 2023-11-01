Игнат рассказал детали ночной атаки дронами на Украину

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ

Российская армия выпустила по Украине несколько волн дронов-камикадзе ночью 1 ноября. Большим приоритетом для неприятеля была Полтавская область.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Как отметил Игнат, сегодняшняя ночная атака походила на предыдущие, однако в этот раз увеличилось количество дронов, которые россияне направили против украинцев.

"В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога. Большой акцент атаки был на Полтавскую область. Атаковали в несколько волн, выходили дроны группами, затем разделялись попарно, поштучно и фактически пролетали вплоть до западных регионов", — сказал он.

Спикер Воздушных сил добавил, что оккупанты не только пытаются ударить по объектам, но и найти слабые места в противовоздушной обороне Украины.

Напомним, что этой ночью оккупанты неоднократно атаковали Полтавскую область беспилотниками. Есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге, к счастью, без пострадавших.

Также во время ночной атаки РФ беспилотниками в Кировоградской области работала ПВО. Обломки сбитого дрона повредили железнодорожную контактную сеть.