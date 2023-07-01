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Ігнат розповів, для чого Росія зараз накопичує ракети

1 липня 2023 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ігнат розповів, для чого Росія зараз накопичує ракети
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти зараз не завдають масових ударів по Україні. Ймовірно, ворог накопичує ракети для "підступніших намірів".

Про це сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у РФ", — сказав Ігнат.

Він вважає, що Росія, ймовірно, "оговтується" після невдалого бунту "вагнерівців".

Речник командування Повітряних сил ЗСУ додав, що ворожа авіація продовжує обстрілювати Україну. За його словами, тактична авіація РФ б'є керованими авіаційними бомбами на фронті.

Нагадаємо, протягом червня російські окупанти не припиняли обстрілювати територію України. За попередній місяць вони здійснили 193 пуски ракет різної номенклатури та запустили 197 дронів-камікадзе Shahed-136.

Також ми писали, що ворожі кораблі залишаються на чергуванні у Чорному морі. Серед них присутній ракетоносій, тому небезпека обстрілів зберігається.

Додамо, за минулу добу російські окупанти завдали вісім ракетних та 58 авіаційних ударів. Крім того, противник застосував крилату ракету "Іскандер-К", вдаривши по Донеччині.

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