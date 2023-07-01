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Игнат рассказал, для чего Россия сейчас накапливает ракеты

1 июля 2023 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат рассказал, для чего Россия сейчас накапливает ракеты
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты сейчас не наносят массовых ударов по Украине. Вероятно, враг накапливает ракеты для "более коварных намерений".

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно только гадать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", — сказал Игнат.

Он считает, что Россия, вероятно, "приходит в себя" после неудачного бунта "вагнеровцев".

Представитель командования Воздушных сил ВСУ добавил, что вражеская авиация продолжает обстреливать Украину. По его словам, тактическая авиация РФ бьет управляемыми авиационными бомбами на фронте.

Напомним, в течение июня российские оккупанты не прекращали обстреливать территорию Украины. За предыдущий месяц они совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.

Также мы писали, что вражеские корабли остаются на дежурстве в Черном море. Среди них присутствует ракетоноситель, поэтому опасность обстрелов сохраняется.

Добавим, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли восемь ракетных и 58 авиационных ударов. Кроме того, противник применил крылатую ракету "Искандер-К", ударив по Донецкой области.

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