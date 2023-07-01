Игнат рассказал, для чего Россия сейчас накапливает ракеты
Российские оккупанты сейчас не наносят массовых ударов по Украине. Вероятно, враг накапливает ракеты для "более коварных намерений".
Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
РФ накапливает ракеты
"Очевидно, враг что-то накапливает, припасает для каких-то более коварных намерений. Можно только гадать, что у них в голове после тех событий, которые произошли в РФ", — сказал Игнат.
Он считает, что Россия, вероятно, "приходит в себя" после неудачного бунта "вагнеровцев".
Представитель командования Воздушных сил ВСУ добавил, что вражеская авиация продолжает обстреливать Украину. По его словам, тактическая авиация РФ бьет управляемыми авиационными бомбами на фронте.
Напомним, в течение июня российские оккупанты не прекращали обстреливать территорию Украины. За предыдущий месяц они совершили 193 пуска ракет разной номенклатуры и запустили 197 дронов-камикадзе Shahed-136.
Также мы писали, что вражеские корабли остаются на дежурстве в Черном море. Среди них присутствует ракетоноситель, поэтому опасность обстрелов сохраняется.
Добавим, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли восемь ракетных и 58 авиационных ударов. Кроме того, противник применил крылатую ракету "Искандер-К", ударив по Донецкой области.