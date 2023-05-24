Ігнат розповів, яка задача буде у винищувачів F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: facebook/Yuriy Ignat

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, яка головна задача буде для винищувачів F-16. За його словами за допомогою літаків Україна завоює перевагу в повітрі та покриє територію, куди не дістають наземні системи ППО.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Завдання F-16

"Винищувачі дадуть нам перекрити ті регіони, де ми маємо прогалини. ППО наземне не може покрити всю територію. Літак — це теж частина ППО. Десь наземне ППО буде перекривати стратегічні напрямки, важливі об'єкти, міста. А вже далі можуть працювати й мобільні групи, і літаки F-16", — сказав Юрій Ігнат.

Також він додав, що винищувачі не зможуть працювати проти балістичних ракет. За словами речника Повітряних сил ЗСУ літаки будуть захищати простір від таких ракет як Х-101, "Калібр" та дронів-камікадзе.

"Він буде це робити ефективно. Також він буде завойовувати перевагу в повітрі, бо сьогодні російська авіація переважає нас за кількістю і технологіями", — сказав Юрій Ігнат.

Крім цього він зазначив, що перевага у повітряному просторі на окупованих територіях — це важливе питання, яке дозволить вести й наступальні, і оборонні дії.

Нагадаємо, що українські військові планують отримати значну кількість винищувачів F-16 у найближчому майбутньому. Передбачається, що ці літаки будуть передані різним підрозділам Збройних сил України.

Юрій Ігнат повідомив, що в Україні немає достатньо засобів, щоб повністю захиститися від балістичних ракет російських окупантів. Країні потрібні системи Patriot та SAMP/T.