В ISW розповіли, чому росіяни активно використовують "Шахеди"

Дрон-камікадзе типу Shahed. Фото: REUTERS/Roman Petushkov

Російські окупанти продовжують використовувати дрони-камікадзе типу Shahed та інші малоточні системи у війні проти України. Вони намагаються компенсувати нестачу високоточних ракет.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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У ніч з 18 на 19 квітня російські війська запустили 12 безпілотників Shahed 131/136 над півднем України з акваторії Азовського моря, 10 з яких українська протиповітряна оборона збила. Вчора, 19 квітня, начальник пресцентру Об'єднаних сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що удар Shahed був навмисною спробою знайти і знищити українські системи протиповітряної оборони.

Аналітики зазначають, що російські мілблогери нещодавно обговорювали важливість націлювання на українські засоби ППО перед будь-якими потенційними українськими контрнаступами, і удари Shahed, ймовірно, були частково спрямовані на створення умов для цього. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що Росія використала майже весь свій стратегічний ракетний арсенал з 11 вересня 2022 року, і що українські війська збили 750 з 850 ракет, які окупанти випустили в бік України за цей період.

"Ігнат зазначив, що російські війська перейшли на дешевші і менш далекобійні варіанти, такі як керовані авіаційні бомби, і зняли зі зберігання на реставрацію ракети типу Х-50. Ігнат, ймовірно, мав на увазі крилаті ракети повітряного базування радянських часів Х-55, оскільки Росія планує розпочати виробництво нових крилатих ракет Х-50 влітку 2023 року", — йдеться у звіті.

Аналітики додали, що Росія, можливо, знімає зі зберігання крилаті ракети Х-55, щоб переобладнати їх для подальших ударів по Україні.

Нагадаємо, підрозділи зенітно-ракетних військ ЗСУ збили 10 із 11 "шахедів" противника, що атакували Україну в ніч на четвер, 20 квітня.

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