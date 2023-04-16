Ігнат розповів, що Росія підняла в небо близько 20 літаків

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Російська Федерація підняла літаки в небо. Наразі фіксується близько 20 одиниць авіації.

Про це Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

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"Сьогодні велика активність авіації. Сьогодні з ночі надзвичайно велика активність. Реактивна артилерія само собою, С-300, ну й авіація. Близько 20 літаків у повітрі на даний час — це свіжа інформація. Це було і зранку, і зараз", — сказав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що окупанти атакують ракетами, керованими авіаційними бомбами та іншими видами зброї.

"Навіть у Великдень ми бачимо, що для них нічого святого немає", — зазначив Ігнат.

Він додав, що сьогодні, 16 квітня, зберігається загроза обстрілу території України ракетами з літаків тактичної авіації.

Нагадаємо, у неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 16 квітня, ворог обстріляв Миколаївську область. Двоє підлітків загинули внаслідок ракетного удару.

Додамо, у неділю, 16 квітня, у нічний час російські окупанти завдали авіаудару на околицю смт Свесу Сумської області.

Це не перший випадок, коли російські окупанти використовують авіаудари територією України. У минулому були подібні напади на міста, такі як Харків та Краматорськ, внаслідок яких було зруйновано будинки та загинули мирні жителі.