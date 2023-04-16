Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ігнат розповів, що Росія підняла в небо близько 20 літаків arrow

Ігнат розповів, що Росія підняла в небо близько 20 літаків

16 квітня 2023 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Ігнат розповів, що Росія підняла в небо близько 20 літаків
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Російська Федерація підняла літаки в небо. Наразі фіксується близько 20 одиниць авіації.

Про це Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

Читайте також:

Деталі

"Сьогодні велика активність авіації. Сьогодні з ночі надзвичайно велика активність. Реактивна артилерія само собою, С-300, ну й авіація. Близько 20 літаків у повітрі на даний час — це свіжа інформація. Це було і зранку, і зараз", — сказав Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що окупанти атакують ракетами, керованими авіаційними бомбами та іншими видами зброї.

"Навіть у Великдень ми бачимо, що для них нічого святого немає", — зазначив Ігнат.

Він додав, що сьогодні, 16 квітня, зберігається загроза обстрілу території України ракетами з літаків тактичної авіації.

Нагадаємо, у неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 16 квітня, ворог обстріляв Миколаївську область. Двоє підлітків загинули внаслідок ракетного удару.

Додамо, у неділю, 16 квітня, у нічний час російські окупанти завдали авіаудару на околицю смт Свесу Сумської області.

Це не перший випадок, коли російські окупанти використовують авіаудари територією України. У минулому були подібні напади на міста, такі як Харків та Краматорськ, внаслідок яких було зруйновано будинки та загинули мирні жителі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB