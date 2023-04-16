Ігнат розповів, що Росія підняла в небо близько 20 літаків
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Російська Федерація підняла літаки в небо. Наразі фіксується близько 20 одиниць авіації.
Про це Ігнат сказав в ефірі телемарафону.
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"Сьогодні велика активність авіації. Сьогодні з ночі надзвичайно велика активність. Реактивна артилерія само собою, С-300, ну й авіація. Близько 20 літаків у повітрі на даний час — це свіжа інформація. Це було і зранку, і зараз", — сказав Ігнат.
Речник командування Повітряних сил ЗСУ наголосив, що окупанти атакують ракетами, керованими авіаційними бомбами та іншими видами зброї.
"Навіть у Великдень ми бачимо, що для них нічого святого немає", — зазначив Ігнат.
Він додав, що сьогодні, 16 квітня, зберігається загроза обстрілу території України ракетами з літаків тактичної авіації.
Нагадаємо, у неділю, 16 квітня, на Великдень росіяни з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу є поранені.
Також ми писали, що сьогодні вночі, 16 квітня, ворог обстріляв Миколаївську область. Двоє підлітків загинули внаслідок ракетного удару.
Додамо, у неділю, 16 квітня, у нічний час російські окупанти завдали авіаудару на околицю смт Свесу Сумської області.
Це не перший випадок, коли російські окупанти використовують авіаудари територією України. У минулому були подібні напади на міста, такі як Харків та Краматорськ, внаслідок яких було зруйновано будинки та загинули мирні жителі.