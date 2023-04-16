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Игнат рассказал, что Россия подняла в небо около 20 самолетов

16 апреля 2023 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат рассказал, что Россия подняла в небо около 20 самолетов
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Российская Федерация подняла самолеты в небо. В настоящее время фиксируется около 20 единиц авиации.

Об этом Игнат сказал в эфире телемарафона.

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"Сегодня велика активность авиации. Сегодня с ночи чрезвычайно большая активность. Реактивная артиллерия само собой, С-300, ну и авиация. Около 20 самолетов в воздухе в настоящее время — это свежая информация. Это было и утром, и сейчас", — сказал Игнат.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что оккупанты атакуют ракетами, управляемыми авиационными бомбами и другими видами оружия.

"Даже в Пасху мы видим, что для них ничего святого нет", — отметил Игнат.

Он добавил, что сегодня, 16 апреля, сохраняется угроза обстрела территории Украины ракетами из самолетов тактической авиации.

Напомним, в воскресенье, 16 апреля, на Пасху россияне по тяжелой артиллерии ударили по храму в Никополе Днепропетровской области. В результате обстрела ранены.

Также мы писали, что сегодня ночью, 16 апреля, враг обстрелял Николаевскую область. Двое подростков погибли в результате ракетного удара.

Добавим, в воскресенье, 16 апреля, в ночное время российские оккупанты нанесли авиаудар на окраину пгт Свеса Сумской области.

Это не первый случай, когда российские оккупанты используют авиаудары по территории Украины. В прошлом были подобные нападения на города, такие как Харьков и Краматорск, в результате которых были разрушены дома и погибли мирные жители.

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