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Ігнат відповів, що окрім F-16 потрібно Україні для переваги в небі

27 серпня 2023 01:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ігнат відповів, що окрім F-16 потрібно Україні для переваги в небі
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ще потрібно Україні, окрім літаків F-16, щоб мати перевагу в повітряному просторі. За його словами, потрібні також авіаційні ракети та потужні радари.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Пояснення Ігната

"Радари, потужні ракети повинні бути у нашої авіації. Ми не повинні поступатися тим самим Су-35. Таким чином ми зможемо завоювати перевагу у повітрі", — зазначив Ігнат.

Речник Повітряних сил розповів про різні типи авіаційних ракет та їх модифікації для ураження цілей на різних відстанях. Наприклад, авіаційна керована ракета AIM-120 AMRAAM є основним озброєнням країн НАТО. Ігнат наголосив, що ці ракети потрібні для зенітного комплексу NASAMS, переданого Україні партнерами.

"Авіаційні засоби ураження — це дуже дорога річ. Ракета для NASAMS коштує півмільйона доларів... Є ракети AIM-120 AMRAAM модифікацій, які можуть вражати цілі до 180 км. Цього достатньо, що загрожувати російським Су-35", — додав Ігнат.

Винищувачі F-16 для України

Нагадаємо, що Нідерланди планують передати Україні більшу частину своїх винищувачів F-16, оскільки вони оновлюють повітряний флот новими F-35. Втім, із 42 наявних винищувачів лише деякі будуть утримані для навчання українських льотчиків.

Також ми повідомляли, що Сполучені Штати розпочнуть навчання українських пілотів на винищувачах F-16 вже у вересні. Про це повідомив американський чиновник нещодавно, 24 серпня. 

Додамо, що коаліція країн, які навчатимуть українських пілотів на винищувачах F-16, поповнилася ще однією державою. Відтак, до тренувань приєдналася Португалія

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