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Игнат ответил, что кроме F-16 нужно Украине для превосходства в небе

27 августа 2023 01:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Игнат ответил, что кроме F-16 нужно Украине для превосходства в небе
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Укринформ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что еще нужно Украине, кроме самолетов F-16, чтобы иметь преимущество в воздушном пространстве. По его словам, нужны также авиационные ракеты и мощные радары.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Объяснение Игната

"Радары, мощные ракеты должны быть в нашей авиации. Мы не должны уступать тем самым Су-35. Таким образом мы сможем завоевать преимущество в воздухе", — отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил рассказал о разных типах авиационных ракет и их модификации для поражения целей на разных расстояниях. К примеру, авиационная управляемая ракета AIM-120 AMRAAM является основным вооружением стран НАТО. Игнат подчеркнул, что эти ракеты необходимы для зенитного комплекса NASAMS, переданного Украине партнерами.

"Авиационные средства поражения — это очень дорогая вещь. Ракета для NASAMS стоит полмиллиона долларов... Есть ракеты AIM-120 AMRAAM модификаций, которые могут поражать цели до 180 км. Этого достаточно, что угрожать российским Су-35", — добавил Игнат.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, что Нидерланды планируют передать Украине большую часть своих истребителей F-16, поскольку они обновляют воздушный флот новыми F-35. Впрочем, из 42 истребителей лишь некоторые будут удержаны для обучения украинских летчиков.

Также мы сообщали, что Соединенные Штаты приступят к обучению украинских пилотов на истребителях F-16 уже в сентябре. Об этом сообщил американский чиновник недавно, 24 августа.

Добавим, что коалиция стран, которые будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16, пополнилась еще одним государством. Следовательно, к тренировкам присоединилась Португалия.

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