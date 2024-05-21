Иностранный легион "зачищает" Часов Яр — в сети появилось впечатляющее видео
Бойцы Интернационального легиона Главного управления разведки Украины продолжают находиться в самых горячих точках фронта. Вместе с украинскими воинами они шаг за шагом выбивают российских захватчиков из нашей земли.
Видео искусной боевой работы иностранных добровольцев обнародовал глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 21 мая.
Внимание! Видео 18+, содержащий чувствительные кадры!
Бойцы Иностранного легиона ведут бой
"Окрестности города Часов Яр. Его уничтожили россияне — это очередное преступление этой страны-террориста. Но воины продолжают сражаться за каждый квадратный метр украинской земли", — написал Ермак.
На видео можно увидеть, как бойцы продвигаются вперед, уничтожая врага и освобождая украинскую землю. В частности, они совершили успешный штурм здания, занятого российскими захватчиками.
Ранее пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута 7 мая.
Также 6 мая пограничники показали момент поражения российского БпЛА в небе над Сумщиной.
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