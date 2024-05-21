Иностранный легион "зачищает" Часов Яр — в сети появилось впечатляющее видео

Иностранные добровольцы в бою за Часов Яр. Фото: скриншот

Бойцы Интернационального легиона Главного управления разведки Украины продолжают находиться в самых горячих точках фронта. Вместе с украинскими воинами они шаг за шагом выбивают российских захватчиков из нашей земли.

Видео искусной боевой работы иностранных добровольцев обнародовал глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 21 мая.

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Бойцы Иностранного легиона ведут бой

"Окрестности города Часов Яр. Его уничтожили россияне — это очередное преступление этой страны-террориста. Но воины продолжают сражаться за каждый квадратный метр украинской земли", — написал Ермак.

На видео можно увидеть, как бойцы продвигаются вперед, уничтожая врага и освобождая украинскую землю. В частности, они совершили успешный штурм здания, занятого российскими захватчиками.

Ранее пограничники показали эффектные кадры уничтожения позиций врага вблизи Бахмута 7 мая.

Также 6 мая пограничники показали момент поражения российского БпЛА в небе над Сумщиной.