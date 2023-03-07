Інструмент геноциду: Зеленський нагадав про викрадення українських дітей в рф
Президент України Володимир Зеленський нагадав про воєнні злочини окупантів, що пов'язані з дітьми. Він наголосив, що всі причетні повинні постати перед судом.
Про це Зеленський написав у своєму Telegram-каналі.
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"Викрадення, примусове усиновлення, перевиховання українських дітей, які чинить росія, мають чіткі ознаки воєнного злочину і злочину проти людяності. Намагання ворога насадити своє проросійське бачення стали інструментом геноциду української нації. І зараз його ціллю є найвразливіші — українські діти", — зазначив Зеленський.
Президент України наголосив, що ці злочини повинні переслідуватися законом. За його словами, Україна чекає на відновлення справедливості та робить усе можливе, щоб повернути кожну українську дитину назад додому.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що усі російські злочинці неодмінно будуть покарані за свої злочини в Україні. Також Президент наголосив, що ЗСУ продовжують тримати оборону Бахмута.
Також ми писали, що в Україну вдалося повернути 8-річного хлопчика. Він перебував на тимчасово окупованій росією території.
Додамо, Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку українських дітей, яких росіяни вивезли з окупованих територій.