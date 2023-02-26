Испания уже начала ремонтировать танки Leopard, которые в скором времени передадут Украине
Испания начала ремонт танков Leopard, которые скоро передадут Украине. К тому же идет подготовка их экипажей.
Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью La Vanguardia.
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"Существует несколько серий Leopard: 2A4 и 2A6. 2А4, которые хранились в Сарагосе в плачевных условиях, сейчас ремонтируются. Вскоре капитальный ремонт будет завершен. Это позволит включить их в состав батальона вместе с танками, подаренными другими странами", — заявила Роблес.
По ее словам, начата подготовка экипажей танков.
"В то же время мы уже приступили к подготовке экипажей этих Leopard и команд, которые будут заниматься их обслуживанием", — добавила Роблес.
Напомним, что несколько дней назад Маргарита Роблес заявила, что министерство обороны Испании уже ремонтирует шесть танков для Вооруженных сил Украины. Танки Leopard 2 A4 предположительно будут переданы Украине до середины апреля.
Также мы писали, что 24 февраля Польша отправила в Украину боевые танки Leopard 2. Чиновник сообщил, что их общее количество — 14.
Германия решила увеличить количество танков Leopard, поставляемых в Украину 2. Германия пообещала поставить еще четыре современных боевых танка Leopard 2 из своих составов Бундесвера.