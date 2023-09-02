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ISW пояснив, чому РФ розгорнула "резервну армію"

2 вересня 2023 08:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ISW пояснив, чому РФ розгорнула "резервну армію"
Армія РФ. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Глава ГУР при Міноборони України Кирило Буданов поділився інформацією про те, що Росія активувала елементи своєї новоствореної "резервної армії" (25-а армія) для того, щоб звільнити свої сили в Луганській області для протистояння українському наступу на півдні країни. Втім, є сумніви у боєздатності 25-ї армії через її швидке формування.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни.

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Експерти з Інституту вивчення війни відзначили невдачі російської контрбатарейної артилерії біля Урожайного та вздовж лінії Новомайорське — Новодонецьке — Керменчик. За словами експертів, російські військовослужбовці в цих зонах зазнають фізичного та психологічного навантаження.

За даними ISW, українська армія активно просувалася біля Бахмута та у західній частині Запорізької області. Супутникові знімки підтверджують переміщення українських сил на північний захід від Кліщіївки. Український Генштаб також повідомляв про прогрес у напрямку Новоданилівка — Новопокропівка, хоча російські джерела стверджували про успішну оборону в районах Роботиного та Вербового.

Своєю чергою, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі підтвердив, що українські сили досягли значного прогресу в Запорізькій області й прорвали "другу лінію російської оборони". Кірбі також критикував безпідставну критику на адресу українського наступу з боку анонімних джерел.

Нагадаємо, РФ не зможе досягти успіху у війні проти України. До того ж вона не має такої ваги у світі, як у Китаю.

Також ми писали, що Сили оборони ведуть успішні наступальні дії та завдають точних ударів по противнику, який своєю чергою нервує та деморалізує росіян. Зокрема, в російському інфопросторі були розлючені ударом ЗСУ по Керченському мосту та закликали атакувати українців у відповідь.

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