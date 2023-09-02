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ISW объяснил, почему РФ развернула "резервную армию"

2 сентября 2023 08:35
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ISW объяснил, почему РФ развернула "резервную армию"
Армия РФ. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава ГУР при Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился информацией о том, что Россия активировала элементы своей новообразованной "резервной армии" (25-я армия) для того, чтобы освободить свои силы в Луганской области для противостояния украинскому наступлению на юге страны. Впрочем, есть сомнения в боеготовности 25-й армии из-за ее быстрого формирования.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

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Эксперты из Института изучения войны отметили неудачи российской контрбатарейной артиллерии возле Урожайного и вдоль линии Новомайорское — Новодонецкое — Керменчик. По словам экспертов, российские военнослужащие в этих зонах испытывают физическую и психологическую нагрузку.

Согласно данным ISW, украинская армия активно продвигалась около Бахмута и в западной части Запорожской области. Спутниковые снимки подтверждают перемещение украинских сил на северо-запад от Клещеевки. Украинский Генштаб также сообщал о прогрессе на направлении Новоданиловка — Новопокроповка, хотя российские источники утверждали об успешной обороне в районах Работино и Вербовое.

В свою очередь представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби подтвердил, что украинские силы добились значительного прогресса в Запорожской области и прорвали "вторую линию российской обороны". Кирби также критиковал неосновательную критику в адрес украинского наступления со стороны анонимных источников.

Напомним, РФ не сможет добиться успеха в войне против Украины. К тому же у нее нет такого веса в мире, как у Китая.

Также мы писали, что Силы обороны ведут успешные наступательные действия и наносят точные удары по противнику, который в свою очередь нервирует и деморализует россиян. В частности, в российском инфопространстве были разъярены ударом ВСУ по Керченскому мосту и призывали атаковать украинцев в ответ.

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