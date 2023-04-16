Італія передала Україні десятки самохідних артилерійських установок, — ЗМІ

Самохідна артилерійська установка М109. Фото: Wikipedia

Італія відремонтувала та передала Україні десятки самохідних артилерійських установок M109L. Деякі з них вже перебувають на фронті.

Про це повідомляє La Reppublica.

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Видання пише, що 14 квітня очевидці помітили на станції Удіне на північному сході Італії установки, які транспортували залізницею, проте деяка частина з них вже перебуває на фронті.

Oggi alle 14:30 alla stazione di Udine pic.twitter.com/73d8JsE6gK — micio micio bau bau (@a64be1ad6c7b4b9) April 14, 2023

Серед вже присутніх на фронті САУ налічується не менше тридцяти одиниць.

"Усього Києву вже передано або буде передано шістдесят машин найближчим майбутнім", — йдеться у повідомленні.

Рішення про передачу артилерії Україні було ухвалене за часів прем’єрства попереднього очільника уряду Італії Драгі.

САУ M109L відремонтовані та передані на фронт для ЗСУ завдяки американському фінансуванню.

Нагадаємо, Іспанія планує відправити Україні шість Leopard 2 вже найближчими днями. Ще чотири танки перебувають у ремонті.

Також ми писали, що Сербія відмовилася навчати українських військовослужбовців. Але при цьому Белград нібито пообіцяв надати чи, можливо, уже і надав Україні зброю для боротьби із росіянами.

Додамо, Німеччина збільшила військову допомогу для України. У новий пакет допомоги, анонсований минулого тижня, були внесені зміни, зокрема, щодо кількості різноманітної військової техніки.