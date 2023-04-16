Италия передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок, — СМИ
Италия отремонтировала и передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок M109L. Некоторые из них уже находятся на фронте.
Об этом сообщает La Reppublica.
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Издание пишет, что 14 апреля очевидцы заметили на станции Удине на северо-востоке Италии транспортируемые железной дорогой установки, однако некоторая часть из них уже находится на фронте.
Oggi alle 14:30 alla stazione di Udine pic.twitter.com/73d8JsE6gK— micio micio bau bau (@a64be1ad6c7b4b9) April 14, 2023
Среди присутствующих на фронте САУ насчитывается не менее тридцати единиц.
"Всего Киеву уже передано или будет передано шестьдесят машин в ближайшее будущее", — говорится в сообщении.
Решение о передаче артиллерии Украине было принято при премьерстве предыдущего главы правительства Италии Драги.
САУ M109L отремонтированы и переданы на фронт для ВСУ благодаря американскому финансированию.
Напомним, Испания планирует отправить Украине шесть Leopard 2 уже в ближайшие дни. Еще четыре танка находятся в ремонте.
Также мы писали, что Сербия отказалась учить украинских военнослужащих. Но при этом Белград якобы пообещал предоставить или, возможно, уже предоставил Украине оружие для борьбы с россиянами.
Добавим, Германия увеличила военную помощь для Украины. В новый пакет помощи, анонсированный на прошлой неделе, были внесены изменения, в частности относительно количества разнообразной военной техники.