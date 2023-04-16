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Италия передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок, — СМИ

16 апреля 2023 16:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Италия передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок, — СМИ
Самоходная артиллерийская установка М109. Фото: Wikipedia
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Италия отремонтировала и передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок M109L. Некоторые из них уже находятся на фронте.

Об этом сообщает La Reppublica.

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Подробности

Издание пишет, что 14 апреля очевидцы заметили на станции Удине на северо-востоке Италии транспортируемые железной дорогой установки, однако некоторая часть из них уже находится на фронте.

Среди присутствующих на фронте САУ насчитывается не менее тридцати единиц.

"Всего Киеву уже передано или будет передано шестьдесят машин в ближайшее будущее", — говорится в сообщении.

Решение о передаче артиллерии Украине было принято при премьерстве предыдущего главы правительства Италии Драги.

САУ M109L отремонтированы и переданы на фронт для ВСУ благодаря американскому финансированию.

Напомним, Испания планирует отправить Украине шесть Leopard 2 уже в ближайшие дни. Еще четыре танка находятся в ремонте.

Также мы писали, что Сербия отказалась учить украинских военнослужащих. Но при этом Белград якобы пообещал предоставить или, возможно, уже предоставил Украине оружие для борьбы с россиянами.

Добавим, Германия увеличила военную помощь для Украины. В новый пакет помощи, анонсированный на прошлой неделе, были внесены изменения, в частности относительно количества разнообразной военной техники.

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