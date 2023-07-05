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Юрій Луценко покинув лави ЗСУ: в чому причина

5 липня 2023 16:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Юрій Луценко покинув лави ЗСУ: в чому причина
Колишній голова МВС та колишній генпрокурор Юрій Луценко. Фото: Юрій Луценко\Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Колишній голова МВС та колишній генпрокурор Юрій Луценко покинув лави ЗСУ. Відомо, що військова комісія встановила йому інвалідність. 

Про це повідомив Юрій Луценко у Facebook

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"Честь було служити в такій Армії, з такими людьми, в такий час. Але фізіологія невблаганна — військова лікарська комісія встановили інвалідність, що призвело до наказу про зняття з військового обліку", — написав Луценко.

І додав, що тепер він допомагатиме країні у ролі волонтера. 

"Тепер буду наближати Перемогу в якості волонтера", — додав Луценко. 

 

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Повідомлення Луценко.
​​​​Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше українські захисники показали, який вигляд мають позиції окупантів під Бахмутом. 

Додамо, що нещодавно командир розвідувального підрозділу "Терра" Микола Волохов заявив, що Бахмут повернеться під контроль України. Місто буде звільнене завдяки успішним діям українських Сил безпеки і оборони.

Окрім того, Сили оборони мають успіхи в районі Кліщіївки. Там українські військові уже закріплюються на досягнутих рубежах.

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