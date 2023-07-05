Юрий Луценко покинул ряды ВСУ: в чем причина

Бывший глава МВД и бывший генпрокурор Юрий Луценко. Фото: Юрий Луценко\Facebook

Бывший глава МВД и бывший генпрокурор Юрий Луценко покинул ряды ВСУ. Известно, что военная комиссия установила ему инвалидность.

Об этом сообщил Юрий Луценко в Facebook.

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"Честь было служить в такой Армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима — военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета", — написал Луценко.

И добавил, что теперь он будет помогать стране в качестве волонтера.

"Теперь буду приближать Победу в качестве волонтера.", — добавил Луценко.

Сообщение Луценко. Фото: скриншот

Напомним, ранее украинские защитники показали, как выглядят позиции оккупантов под Бахмутом.

Добавим, что недавно командир разведывательного подразделения Терра Николай Волохов заявил, что Бахмут вернется под контроль Украины. Город будет освобожден благодаря успешным действиям украинских сил безопасности и обороны.

Кроме того, Силы обороны имеют успехи в районе Клищеевки. Там украинские военные уже закрепляются на достигнутых рубежах.